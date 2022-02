El TAS ratifica que no haya entrega de medallas de la prueba por equipos

Redacción Deportes, 19 feb El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó este sábado la solicitud de los patinadores estadounidenses de celebrar, antes de la clausura de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, una ceremonia pública de entrega de medallas de la prueba por equipos de patinaje artístico. El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió que dicha ceremonia no se celebrara, ni tampoco ninguna otra en la que se va implicada la rusa Kamila Valíeva, que dio positivo por dopaje, pero fue autorizada a seguir compitiendo. Para tomar dicha decisión, el COI explicó que "no sería apropiado llevar a cabo la ceremonia de entregada de medallas de la competición por equipos", en la que Rusia, Estados Unidos y Japón ocuparon las tres primeras plazas, "puesto que incluiría a una deportista que, por un lado, tiene una muestra A positiva, pero, por otro, cuya violación de las reglas antidopaje aún no ha quedado establecida". Valíeva, de 15 años y la primera mujer que ha hecho un salto cuádruple en competición olímpica, dio positivo por trimetazidina, un medicamento prohibido en el deporte y que se receta a adultos con angina de pecho, en una muestra tomada el 25 de diciembre en su país, pero el laboratorio de Estocolomo que la analizó no comunicó el resultado hasta el 8 de febrero, en plenos Juegos y cuando la rusa ya había ganado el oro por equipos. Esta decisión fue recurrida ante el TAS por los patinadores artísticos estadounidenses Evan Bates, Karen Chen, Nathan Chen Madison Chock, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim y Vincent Zhou. Los patinadores pretendían que el TAS ordenara al COI que les entregara las medallas de plata obtenidas en la prueba de patinaje artístico por equipos en una ceremonia pública antes de la clausura de los Juegos Olímpicos, que terminan este domingo. El TAS acordó este sábado desestimar la solicitud y mantener la decisión de la Comisión Ejecutiva del COI del 14 febrero de no celebrar una ceremonia de entrega de medallas de dicha prueba, en la que el 7 de febrero el equipo del Comité Olímpico de Rusia se impuso por delante de los de Estados Unidos y Japón. EFE sab