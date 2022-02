El Sevilla a mantener el pulso al líder

Barcelona/Sevilla, 19 feb El Sevilla, segundo en LaLiga Santander y al acecho de un Real Madrid del que le separan antes del inicio de la jornada cuatro puntos, visita al Espanyol con el ánimo alto tras su triunfo en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Dinamo de Zagreb (3-1) y con el reto de mantenerle el pulso al líder. El Espanyol recibe después de empatar en su derbi contra el Barcelona (2-2), un empate que supo a poco a un vestuario que confía en aprovechar este impulso anímico en este nuevo encuentro en casa. El cuadro de Vicente Moreno, en cualquier caso, llega al duelo con la necesidad de traducir las buenas sensaciones en resultados: el equipo no gana desde el pasado 31 de diciembre contra el Valencia (1-2). En cifras, el conjunto catalán ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles. Los periquitos no pudieron sorprender por poco al Barcelona, el eterno rival, y recibieron el empate en el descuento. Ahora, el Espanyol pone el foco en el segundo clasificado de Primera división: una victoria supondría también un golpe encima de la mesa para los locales. La defensa es un de las claras asignaturas pendientes del cuadro blanquiazul, con 20 goles encajados en los nueve últimos compromisos de LaLiga. El Sevilla, por su parte, solo ha firmado diez de sus 36 dianas como visitante, por lo que, sobre el papel, no presenta un riesgo muy elevado para los locales. El entrenador del Espanyol no podrá contar con los sancionados Nico Melamed y Manu Morlanes. Ambos futbolistas fueron expulsados en el derbi contra el Barcelona de la jornada pasada y no estarán disponibles. El técnico dará la lista de convocados justo antes del partido. Por otra parte, la historia más reciente de las visitas del Sevilla al RCDE Stadium no augura un escenario sencillo para el anfitrión. El conjunto andaluz ha ganado en sus tres últimas visitas al feudo blanquiazul y en todos estos triunfos ha dejado su portería a cero (0-2, 0-1 y 0-3). Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha advertido de que les espera un choque complejo por las virtudes de un Espanyol que le "gusta mucho" y ha insistido en que no piensa "en ningún objetivo que no sea ganar cada partido", los sevillistas se mantienen firmes en LaLiga, en la que encadenan diez jornadas invictos. Con seis triunfos y cuatro empates en ese tramo, el conjunto del barrio de Nervión sigue cimentando su privilegiada clasificación en su fortaleza defensiva, como equipo menos goleado con 16 tantos, y también en la calidad de sus hombres ofensivos para madurar los partidos e intentar resolverlos en el momento oportuno. Aún así, a las bajas ya conocidas del lateral derecho argentino Gonzalo Montiel y de los extremos Suso Fernández y el también argentino Erik Lamela, se les ha unido la del central neerlandés Karim Rekik, lesionado en la cita europea ante los croatas, lo que obligará a retrasar al serbio Nemanja Gudelj o bien al brasileño Fernando Reges al eje de la zaga. Jesús Navas reapareció en los últimos minutos del choque del jueves, aunque, después de tres meses y medio lesionado, le falta coger el ritmo competitivo y, además, el mexicano Tecatito Corona está recién salido de una dolencia, con lo que lo más probable es que el francés Jules Koundé repita de lateral. El brasileño Diego Carlos, pese a terminar con molestias el partido ante el Dinamo de Zagreb, estará en la zaga, posiblemente con Gudelj como acompañante, y el sueco Ludwig Augustinsson sustituirá en el costado izquierdo al argentino Marcos Acuña, lesionado. En el medio campo estarían Fernando con Joan Jordán, que no jugó en la Liga Europa por sanción, y el argentino Papu Gómez para quizás dar descanso al croata Ivan Rakitic, y para el tridente ofensivo se perfilan como titulares el también argentino Lucas Ocampos y el francés Anthony Martial, con Rafa Mir -descansó el jueves- o el marroquí En-Nesyri, que aún no está en su mejor forma tras haber estado un tiempo lesionado. - Alineaciones probables RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Baré, Darder, Yangel Herrera; Vilhena, Puado, Raúl de Tomás. Sevilla: Bono; Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Augustinsson; Jordán, Fernando, Papu Gómez; Ocampos, Rafa Mir, Martial. Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Estadio: RCDE Stadium. Hora: 14.00 CET (13.00 GMT). ------------- Puestos: Espanyol (13º, 28 puntos); Sevilla (2º, 50 puntos). La clave: El dato: El Sevilla ha ganado en sus últimas tres visitas al RCDE Stadium y no ha recibido ningún gol en contra. Las frases Sergi Gómez: "Queremos repetir nuestra mejor versión contra el Sevilla". Julen Lopetegui: "El Espanyol está en un gran momento de forma y compite muy bien". El entorno: El vestuario blanquiazul confía en que el ambiente en la grada le impulse a firmar un triunfo que se resiste desde el 31 de diciembre.EFE 1011112 1011955 sej/dpb/cc/lm