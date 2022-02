El duelo más esperado se repite en la final de Granada

Granada (España), 19 feb Barça-Real Madrid, el duelo más esperado y repetido en el baloncesto español, servirá este domingo para decidir al campeón de la Copa del Rey 2022, que se disputa en el Palacio de los Deportes de Granada. Un año más, azulgranas y blancos han hecho buenos los pronósticos y se jugarán el título de una competición a la que comparecían como los principales candidatos al triunfo por potencial y palmarés. Son los dos grandes dominadores de la competición, con 28 títulos para el Madrid y 26 para el Barça. Se han repartido las anteriores doce copas y han monopolizado ocho de esas finales. El Barça, líder de la Euroliga y en disposición de asaltar también el primer puesto de la Liga Endesa, buscará reeditar el éxito en un torneo que ha ganado en tres de las últimas cuatro ediciones. El cuadro azulgrana ha vencido las tres finales que ha disputado en los seis últimos años, todas ellas frente al Real Madrid. Su camino hacia la final de Granada se le complicó este sábado cuando menos lo esperaba después de empezar el viernes al vencer en cuartos de final al BAXI Manresa (107-70) con comodidad. Este sábado se lo puso mucho más difícil en semifinales el UCAM Murcia, al que superó por 103-90 en un choque más igualado de lo previsto, sobre todo después de que el Barça empezará muy fuerte y oliera el duelo a paseo militar. Los culés tuvieron que emplearse a fondo, con los murcianos poniéndose incluso al mando en el marcador en el tercer cuarto (65-70), aunque al final lograron ganar evitando incluso un final igualado. El técnico Sarunas Jasikevicios ha recuperado para la causa a Álex Abrines, disponible y a buen nivel tras cinco meses lesionado. El Real Madrid no ha pasado excesivos apuros para acceder a una nueva final, que es su novena consecutiva, ya que pelea por el título en el choque decisivo de forma ininterrumpida desde que no lo hiciera en el año 2013. De las ocho últimas que ha disputado ha ganado cinco, perdiendo sólo las tres en las que tuvo como rival al conjunto azulgrana. Los de Pablo Laso han dejado en el camino al Río Breogán en cuartos de final (73-67) y al Lenovo Tenerife en semifinales (94-74). El Real Madrid sufrió en varias fases del choque ante los gallegos, mientras que este sábado mostró su superioridad ante un cuadro insular que no tuvo opciones casi nunca. Rudy Fernández ha contado con minutos y Gabriel Deck también reapareció, por lo que el técnico recupera efectivos importantes para el choque decisivo. La enésima batalla entre Barça y Real Madrid tendrá lugar este domingo en Granada, esta vez con un nuevo título de la Copa del Rey en juego.EFE 1010231 jag/sab