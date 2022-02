El Burnley reacciona y confía

Redacción deportes, 19 feb Once partidos después el Burnley se reencontró con el triunfo y logró, ante el Brighton y en el Amex Stadium, su segunda victoria consecutiva (0-3) para reanimar sus esperanzas de permanencia en la Premier inglesa. El conjunto de Sean Dyche no renuncia a la salvación. Le salen las cuentas. Con cuatro encuentros pendientes, está a cuatro del Newcastle y el Everton, que marcan la estancia en la categoría. Dio un paso al frente el Burnley que antes del descanso tenía el partido más que encarrilado ante un rival estancado al que se le alejan sus posibilidades europeas. En el minuto 22 una combinación de Wout Weghorst con Connor Roberts terminó con un disparo fuera del área que superó al español Robert Martínez. Y cinco antes del descanso, otra asistencia de Weghorst fue aprovechada por Josh Bromwnhill para anotar el segundo. Dio la sensación de despertar el Brighton que acumula un empate y dos derrotas seguidas pero no fue capaz de batir a Nick Pope. Se desinfló en el tramo final y los visitantes lo aprovecharon para sentenciar el triunfo en el 69 por medio de Aaron Lennon que culminó un balón recibido de Jay Rodriguez. EFE apa/sab