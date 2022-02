De Venecia a Pekín caminando, la aventura de una italiana de 72 años

Roma, 19 feb De Venecia a Pekín es el recorrido que hará a pie Vienna Cammarota, que, a sus 72 años, seguirá los pasos de Marco Polo para dar a conocer el patrimonio italiano, descubrir nuevos países y, sobre todo, demostrar a todas las mujeres "que pueden soñar y lograr lo que quieran". Su sorprendente travesía partirá el próximo 26 de abril de un singular escenario: las islas de Lazzaretti, en Venecia (norte de Italia), donde se decretó la primera cuarentena de la que se tiene constancia para aislar a los contagiados por la peste en el siglo XV, mucho antes de que este concepto trascendiera el mundo entero por la pandemia del coronavirus. Desde la ciudad natal de Marco Polo, Cammarota iniciará un trayecto de tres años en el que seguirá los pasos del famoso explorador italiano que dio a conocer en Occidente la Ruta de la Seda y atravesará países como Serbia, Turquía, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Mongolia, hasta llegar a la capital de China, mientras un equipo médico monitorizará a distancia su condición física. No es el primer viaje de la veterana aventurera italiana, que lleva más de treinta años cruzando a pie regiones como la Patagonia, la Amazonía, el Tibet o, su último logro, completar el viaje que realizó el escritor alemán Wolfgang Goethe por Italia, momento en el que decidió que su próxima conquista sería emular a Marco Polo. "La idea del viaje surgió cuando acabé el viaje de Goethe, entonces decidí seguir a Marco Polo, porque creo con sus libros escribió la historia de Oriente, un viaje que influenció a muchos, y que todavía continúa", explicó en una entrevista a Efe Cammarota, coordinadora de los proyectos excursionistas de la región italiana de Campaña (sur). A sus 72 años, aunque sería difícil adivinarlo solo con verla, dada su complexión atlética, reconoce la emoción que le embarga por de iniciar esta aventura en la que solo la acompañará su gran mochila naranja, donde portará todas sus pertenencias y un ejemplar de "Los viajes de Marco Polo" gastado y marcado por todas sus anotaciones. "Marco Polo fue sobre todo un hombre valiente, animado por una sed insaciable de conocer y dar a conocer", lee en voz alta Cammarota, quien, sonriendo, confiesa que ella es así también: una Marco Polo del futuro. La italiana, conocida en el panorama del turismo ambiental de su país por sus hazañas, comparte el mismo objetivo que tenía Polo: "Dar a conocer naciones que solo conocemos sobre el mapa o por los pocos turistas que se aventuran, pero sin saber verdaderamente sobre sus pueblos y culturas". Cammarota también lanza un mensaje de paz en sus travesías. "Cuando viajas, notas que no hay necesidad de hacer la guerra por motivos de raza o religión, porque todos somos hermanos", asegura. A pesar de que recorrerá sola miles de kilómetros, la veterana senderista afirma que no sentirá la soledad, ya que durante la travesía se encontrará con personas de las que, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, aprenderá, mientras ella dará a conocer su país, Italia. "Con su voluntad transmite el patrimonio de nuestro país, y lo hace viviendo la realidad de sus pequeños pueblos y hablando de su riquezas históricas con las personas con las que se encuentra", comenta a Efe Rosario Santanastasio, el presidente del Archeoclub d'Italia, que la apoyará a lo largo de su viaje. Pero más allá de la labor de promoción cultural del patrimonio italiano, Cammarota tiene su propia meta personal: "Explicar a las mujeres que no es cierto que no podemos hacer lo que nos proponemos, sino que podemos lograrlo todo", proclama orgullosa. También se dirige a la generación más joven para recordarles que "deben aprender sobre el mundo viajando", pero no sólo de los monumentos principales, sino descubriendo lo que les rodea y sumergiéndose en la vida de los pueblos que visitan. Mirando hacia el futuro, más allá de los 75 años que cumplirá cuando conquiste Pekín, Cammarota anuncia emocionada su nueva meta: "Si salgo viva de China, daré la vuelta al mundo". Andrea Cuesta