Bordalás: "El Barça ha crecido pero nosotros también estamos a mejor nivel"

Valencia, 19 feb El entrenador del Valencia, José Bordalás, señaló que el Barcelona ha evolucionado positivamente tras la llegada a su banquillo de Xavi Hernández y de los fichajes del mercado de invierno, pero señaló que también su equipo es mejor que el que cayó en el Camp Nou en la primera vuelta de LaLiga cuando el técnico de los locales era aún Ronald Koeman. "Es un entrenador distinto, con una interpretación diferente con jugadores que han llegado, se han reforzado francamente bien. Tienen un gran potencial. Ha crecido y tiene muy buenos números desde el inicio de año", señaló en una rueda de prensa. "Nosotros también hemos cambiado y estamos a mejor nivel que cuando visitamos el Camp Nou. Veo a los chicos muy enchufados y con muchas ganas de revertir la dinámica de resultados adversos en los últimos partidos. Siempre están los partidos al 50% luego el transcurrir del mismo lo irá marcando. Hemos de tener una mentalidad ganadora, muy ambiciosa. La afición nos va a dar un plus. Estoy convencido de que mañana haremos un gran partido", apuntó. El entrenador del conjunto valenciano restó importancia a las bajas que pueda tener el Barça en defensa dado el gran nivel de su plantilla. "No sé si llega debilitado. Todos los equipos tenemos bajas. El Barçá tiene una gran plantilla y no le veo tantas. Sí que es verdad que tiene la de (Gerard) Piqué y vamos a ver si puede jugar Araujo pero tiene jugadores a un nivel sobradamente demostrado para competir", apuntó. Bordalás admitió que la mala racha de resultados que llevan en LaLiga debe acabar para poder luchar por Europa. “Las jornadas van pasando y hay que aprovechar las oportunidades. Sacar el partido de mañana nos daría confianza y tres puntos importantísimos”, destacó. "Para nosotros siempre es una oportunidad. No nos fijamos en las bajas del rival sino en dar nuestra mejor versión", destacó Bordalás, que confirmó que el central Gabriel Paulista puede volver a la lista tras casi cuatro meses lesionado. "Ahora mismo es una alegría inmensa para él y para todos. Tenemos que ser inteligentes y cautos. Es posible que no esté de inicio porque todo requiere un periodo. Seguro que nos va a dar mucho, está recuperado e ilusionado", concluyó. EFE 1010146 nhp sm/lm