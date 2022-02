Bolsonaro dice que viaje a Rusia no tuvo objetivo de tomar partido por nadie

Sao Paulo, 18 feb El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró este viernes que su viaje esta semana a Rusia no tuvo el objetivo de "tomar partido" por nadie sino de transmitir un "mensaje de paz", en medio de las escalada de las tensiones en la región en torno de Ucrania. En Rusia, "yo hablé el mensaje de la paz. No fuimos para tomar partido por nadie", afirmó el mandatario en una transmisión en directo en las redes sociales, en la que también participó su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro. El presidente insistió que su visita a Rusia, y posteriormente a Hungría, tuvo finalidades puramente comerciales y enfatizó que no llegó a tratar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la creciente crisis de ese país con Ucrania. "Nuestra misión tenía un objetivo específico. Algunos llevaron para un lado de que estoy apoyando a A, B o C (...) Hubo crítica, bastante", reconoció Bolsonaro, sin comentar las recientes reacciones de algunas autoridades estadounidenses sobre el malestar generado por el encuentro. Tras la visita oficial del jefe de Estado, miembros del Gobierno de Joe Biden criticaron los pronunciamientos de Bolsonaro en Moscú, donde el líder ultraderechista brasileño expresó su "solidaridad" a Rusia, que cuenta con miles de soldados alrededor de Ucrania desde distintas partes de la frontera común y desde Bielorrusia. Este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, consideró que Brasil "parece estar del otro lado de donde está la mayoría de la comunidad global", al ser preguntada sobre el tema por un periodista. La víspera, un funcionario de la Administración Biden, que no se identificó, ya había manifestado a medios brasileños que el momento en el que "Brasil se solidarizó" con Rusia "no podía haber sido peor" y que el país suramericano parece "ignorar la agresión armada por parte de una gran potencia contra un vecino menor". EFE nbo/dmt