Vodafone Portugal reconoce que "quizás" nunca se conocerá origen ciberataque

Lisboa, 18 feb Vodafone Portugal reconoció hoy que "quizás" nunca sabrán quién fue el autor del ciberataque del que fue víctima la compañía hace dos semanas, que afectó a cuatro millones de clientes, entre ellos servicios de emergencias y bancarios. "No sabemos, y quizás nunca sabremos, por qué", expuso la empresa en una carta difundida a los medios lusos titulada "Una fuerza que nunca se apaga". "Sabemos que la tecnología tiene un poder astronómico. Pero lo que nos distingue es lo que hacemos con ella. Porque para nosotros la tecnología estará siempre al servicio del bien. Estaremos del lado correcto. Esta es la fuerza que nunca conseguirán apagar", cierra el texto divulgado. La operadora sufrió un ciberataque en la noche del 7 de febrero que dejó inoperativos casi todos sus servicios y que afectó a millones de personas. No lograron recuperar la normalidad del servicio hasta casi 5 días después. Se produjo un mes después del ciberataque dirigido al grupo Impresa, que todavía no ha recuperado totalmente sus plataformas, cuya autoría la reclamó el grupo de piratas informáticos Lapsus Group. Días más tarde, sufrió otro ciberataque uno de los más importantes grupos de laboratorios del país, Germano de Sousa, y el grupo Trust in News denunció haber registrado "una tentativa" de ciberataque. EFE cch/pfm/fpa