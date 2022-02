Viernes 18 de febrero de 2022

-------------- DESCATADAS ----------------- - OLIMPISMO. Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO). Pruebas con medalla (horas CET): 12,5 km de salida en masa femeninos (08.00) y masculinos (10.00) de biatlón; partido por el bronce de curling masculino: CAN-USA (07.05); halfpipe femenino (02.30) y skicross masculino (07.00) de esquí acrobático; y 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad (08.30). - AUTOMOVILISMO. Los británicos Lewis Hamilton, siete veces campeón, y George Russell, que sustituye al finlandés Valtteri Bottas (ahora en Alfa Romeo), presentan en el circuito inglés de Silverstone el Mercedes-AMG F1 W13, el coche con el que competirán en el Mundial de Fórmula Uno de 2022 (09.00 GMT). ------------------------------------------- AUTOMOVILISMO - Presentación del Mercedes-AMG F1 W13 con el que los británicos Lewis Hamilton y George Russell competirán en el Mundial de F1 de 2022. En Silverstone (09.00 GMT). . BALONCESTO - Informaciones previas del Fin de Semana NBA All Star, en Cleveland (Ohio). . CICLISMO - Vuelta a Andalucía, España (hasta 20). (FOTO) - Tour de los Alpes Marítimos y del Var, en Francia (hasta 20) - Volta al Algarve (Portugal) (hasta 20). . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 25ª jornada (FOTO): Elche-Rayo (20.00 GMT) - Alemania. 23ª jornada (FOTO): Mainz-Bayer Leverkusen (19.30 GMT). - Francia. 25ª jornada: Lille-Metz (20.00 GMT). - Italia. 26ª jornada (FOTO): Juventus-Torino (19.45 GMT). - Portugal. 23ª jornada (FOTO): Boavista-Benfica (20.15 GMT). - Bolivia. 3ª jornada: Nacional Potosí-Santa Cruz y The Strongest-U. Sucre. - Chile. 3ª jornada: O'Higgins-Huachipato y U. Española-Everton. - Ecuador. 1ª jornada: Emelec-Macará - México. 6ª jornada: Puebla-Monterrey, Juárez-Santos Laguna y Tijuana-Necaxa. - Panamá. 3ª jornada: Independiente-Herrera. - Paraguay. 3ª jornada: 12 de Octubre-Ameliano y Resistencia-Nacional Asunción. - Uruguay. 3ª jornada: Cerro Largo-Plaza Colonia . GOLF - PGA Tour. The Genesis Invitational, en el The Riviera Country Club de Pacific Palisades (California, EEUU). (hasta 20). (FOTO) . OLIMPISMO - Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO). . Pruebas con medalla (horas GMT): 12,5 km de salida en masa femeninos (07.00) y masculinos (09.00) de biatlón; partido por el bronce de curling masculino: CAN-USA (06.05); halfpipe femenino (01.30) y skicross masculino (06.00) de esquí acrobático; y 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad (07.30). . Otras pruebas (horas GMT): programa corto de parejas de patinaje artístico (10.30); mangas 1 y 2 de bobsleigh a dos femenino (12.00); semifinales femeninas de curling: SUE-GBR y JPN-SUI (12.05); semifinales masculinas de hockey hielo: FIN-SVK (04.10) y ROC-SWE (13.10). - Rueda de prensa del presidente del COI, Thomas Bach (10.00 GMT) . POLIDEPORTIVO - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL. BARCELONA. "El Barcelona busca CEO". Por Víctor Martí (Barcelona). - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL. eSPORTS. "De Gea, once años después: ídolo del United y empresario 'gamer'". Por Miguel Ángel Moreno (Madrid). - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL. URUGUAY. "Forlán desembarca en Durazno, esa ciudad a la que nunca fue Beckham". Por Concepción M. Moreno (Montevideo). - INDUSTRIA DEL DEPORTE. PEKÍN 2022. SNOWBOARD. "La tabla de la discordia". Por Andrea Montolivo (Chicago, EE.UU). - INDUSTRIA DEL DEPORTE. FÚTBOL. REINO UNIDO/EEUU. "Pulisic expande la Premier en EEUU". Por Manuel Sánchez Gómez (Londres). - INDUSTRIA DEL DEPORTE. CICLISMO. PAÍSES BAJOS. "Bicicletas contra el viento, una competición 'made in Holland'". Por David Morales Urbaneja (La Haya). . TENIS - Torneo WTA 500 de Dubai (hasta 19) (FOTO) - Torneo ATP 500 de Río de Janeiro (hasta 20) (FOTO) y 250 de Marsella, Doha (hasta 19) y Delray Beach (hasta 20) -- DOMINGO. Torneo WTA 1.000 de Doha (hasta 26) ---------------------------------------------------------- dep/EFE