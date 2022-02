Viernes, 18 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ============== UCRANIA CRISIS Rusia acepta una reunión entre Blinken y Lavrov la próxima semana, según EEUU Nueva York El Gobierno de Rusia ha aceptado la propuesta del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, de reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la próxima semana para preparar una cumbre bilateral con el objetivo de rebajar la tensión en torno a Ucrania, informó el portavoz del jefe de la diplomacia estadouidense, Ned Price."Los rusos han respondido con fechas propuestas para finales de la próxima semana, que hemos aceptado, siempre que no se produzca una invasión rusa de Ucrania", dijo Price a los periodistas. RUSIA Rusia se planta ante EEUU en sus exigencias sobre garantías de seguridad Moscú Rusia se plantó este jueves ante EEUU en sus exigencias para remodelar la arquitectura de seguridad de Europa, al insistir en que quiere una solución integral a sus preocupaciones, un "todo o nada", porque de lo contrario tendrá que responder con medidas técnico-militares. Lejos de ceder en sus exigencias, Rusia se mantiene en su respuesta a la contestación que le envió EEUU en enero a sus propuestas de seguridad, pese a haber enviado en los últimos días señales de que está dispuesto a una desescalada y a negociar con Occidente. "En ausencia de la disposición de EEUU a acordar garantías firmes y legalmente vinculantes para garantizar nuestra seguridad (...), Rusia se verá obligada a responder, incluso mediante medidas técnico-militares", advierte el Gobierno ruso en su carta a Washington. SITUACIÓN Tensión militar resurge en el Donbás y aumenta presión sobre desescalada rusa Kiev La tensión militar resurgió este jueves en el Donbás con un intercambio de golpes entre el Ejército ucraniano y las milicias prorrusas, ataques que amenazan con echar por tierra las demandas de desescalada rusa. Ucrania llamó urgentemente a sus aliados occidentales a "condenar" los ataques rebeldes contra objetivos civiles, uno de los cuales se produjo a escasos kilómetros de la frontera con Rusia. A su vez, la OTAN alertó contra los supuestos planes del Kremlin de aprovechar el recrudecimiento de las hostilidades en el este de Ucrania como "excusa" para invadir el país vecino. Los ataques con mortero y artillería prohibida por los Acuerdos de paz de Minsk comenzaron durante la madrugada y se intensificaron con el paso de las horas. ONU EEUU detalla en la ONU los supuestos planes rusos para invadir Ucrania Naciones Unidas Estados Unidos detalló este jueves ante Naciones Unidas los supuestos planes de Rusia para justificar y lanzar de manera inminente una invasión de Ucrania, que incluiría la toma de Kiev, unas acusaciones que Moscú consideró infundadas y peligrosas. En un paso de última hora para recalcar la gravedad de la crisis, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, viajó a Nueva York para intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que tenía programada de antemano una reunión sobre Ucrania. "Durante los últimos meses, sin provocación ni justificación, Rusia ha acumulado a más de 150.000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania. En Rusia, Bielorrusia, la Crimea ocupada. Rusia dice que está reduciendo esas fuerzas, (pero) nosotros no vemos que eso esté ocurriendo sobre el terreno", dijo Blinken. EEUU EEUU y Rusia elevan la tensión con advertencias y expulsión de diplomático Washington La crisis entre EE.UU. y Rusia escaló este jueves un paso más con la expulsión por parte de las autoridades rusas del "número dos" de la embajada estadounidense en Moscú y las renovadas advertencias de Washington de que la invasión rusa a Ucrania podría ocurrir "en días". Una apreciación que hizo el presidente estadounidense, Joe Biden, en una frenética mañana de creciente agresividad retórica y gestos diplomáticos, que comenzó con el anuncio por parte de EE.UU. de un cambio de planes en la agenda del secretario de Estado, Antony Blinken, para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio de Exteriores de Rusia explicó la expulsión del "número dos" de la embajada de Estados Unidos en Moscú, Bart Gorman, como una respuesta simétrica a la expulsión de un alto funcionario de la misión diplomática rusa en Washington. UE La UE estudia las sanciones rusas, preocupada por la tensión en el Donbás Bruselas Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea estudiaron este jueves el paquete de sanciones que están preparando contra Rusia si ataca Ucrania, al tiempo que aumentó su preocupación por las informaciones de que hoy se han producido nuevos enfrentamientos en la región del Donbás. "Ciertamente, estamos más preocupados", dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al término del encuentro que mantuvieron hoy los líderes europeos para discutir sobre los últimos acontecimientos en torno a la crisis con Moscú. El jefe de la diplomacia europea señaló también que "no tenemos evidencias" de que el Kremlin haya retirado parte de sus tropas en la frontera ucraniana por haber terminado ya los ejercicios militares y aseguró, por contra, que "han empezado los bombardeos", en el este de Ucrania. --------- EEUU TRUMP Un juez ordena que Trump testifique en una investigación sobre su empresa Nueva York El expresidente de Estados Unidos Donald Trump deberá testificar bajo juramento en el marco de una investigación que llevan a cabo las autoridades de Nueva York sobre los negocios de su empresa, según decidió este jueves un juez. El magistrado, Arthur Engoron, falló a favor de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien había reclamado interrogar tanto a Trump como a sus hijos Ivanka y Donald Jr. como parte de unas pesquisas por presunto fraude. El juez rechazó una moción presentada por los Trump para evitar tener que testificar y defendió que la Fiscalía tiene "un claro derecho" a interrogarlos ante las abundantes pruebas de posible fraude. HONDURAS EEUU Ex presidente hondureño sometido a proceso de extradición que muchos esperaban Tegucigalpa El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se ve detenido y sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, para cuyo inicio las autoridades de ese país tardaron tres semanas desde que el 27 de enero concluyó sus dos mandatos en el poder (2014-2022).Desde el martes, cuando fue capturado en su domicilio, en Tegucigalpa, Hernández permanece detenido en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue remitido por el juez natural designado para atender la solicitud de extradición de EE.UU., que lo acusa de tres cargos asociados a narcotráfico y armas.Según fuentes de la Policía Nacional, el expresidente permanece en un sitio seguro, se ve tranquilo, hace ejercicio y recibe la visita de su madre, su esposa y sus hijos. CORONAVIRUS ============ OMS La OMS reduce sus tiempos de cuarentena recomendados ante la variante ómicron Ginebra La Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigue recomendado una cuarentena de 14 días para los contactos con enfermos de COVID-19 en lugares con alta incidencia de la pandemia, redujo hoy este tiempo a siete días, en el contexto de la actual ola ligada a la variante ómicron, con un alto número de casos leves. La cuarentena puede reducirse a siete días en contactos que no muestren síntomas y hayan dado negativo en test PCR o de antígenos, indicó hoy la OMS en una guía de recomendaciones publicada. AEROLINEAS La IATA pide acabar con las barreras a los viajes con la COVID en retroceso Ginebra La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba a buena parte de las aerolíneas globales, renovó su llamamiento a eliminar las barreras a los viajes en avión, en un momento en el que los casos de COVID-19 bajan en la mayor parte de las regiones y muchos países están reduciendo esas restricciones.En un comunicado, las cerca de 300 compañías aéreas que forman parte de la IATA pidieron el fin de las cuarentenas y los tests obligatorios para los viajeros vacunados y la retirada de las prohibiciones de viajar desde o hacia determinados territorios. ----- ECUADOR ABORTO El Parlamento de Ecuador aprueba el aborto en casos de violación Quito La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este jueves el aborto en casos de violación, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la despenalización y la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo siempre que la gestante haya sido víctima de una violación. La norma obtuvo 75 votos a favor, 5 más de los 70 que eran necesarios para sacar adelante el proyecto de ley, luego de un largo y enrevesado debate entre los parlamentarios ecuatorianos que dejó entrever la diversidad de opiniones sobre este asunto. Esta ley contempla que la mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural. UE ÁFRICA CUMBRE La Unión Europea despliega su operación para seducir a África Bruselas Los países de la Unión Europea (UE) y de la Unión Africana (UA) se citaron este jueves en Bruselas para diseñar una nueva relación de "respeto mutuo" que sitúe como "socio privilegiado" del bloque comunitario a África, que reclama ayudas concretas y millonarias para modernizar su economía. "Más de 600 millones de habitantes viven en la oscuridad. Queremos acceso universal a la electricidad y a la industrialización en nuestro continente", declaró el presidente de Senegal y de la UA, Macky Sall, en su discurso de apertura de una cumbre de dos días en la que participan unos setenta líderes europeos y africanos. FMI EUROPA Los problemas de suministro restaron 2 puntos al PIB de la Eurozona en 2021 Washington La economía de la Zona Euro habría crecido 2 puntos más el año pasado si no hubiese habido cuellos de botella en la cadena de suministro global, según un estudio publicado este jueves por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona creció en 2021 un 5,2 %, aunque según el Fondo podría haberlo hecho hasta un 7,2 % de no haber sido por las complicaciones con los suministros. En el caso de España, estos problemas frenaron en 1,5 puntos el crecimiento, por debajo de la media de la zona euro y de países como Francia o Alemania. La institución financiera destacó que los dos puntos que la Eurozona dejó de crecer por culpa de los problemas de suministro equivalen al crecimiento total que las economías de muchos países europeos experimentaban anualmente antes de la pandemia de covid-19. NICARAGUA RUSIA Rusia analiza ampliar la cooperación con Nicaragua, incluida la militar Managua El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, dijo este jueves en Managua que por encargo del presidente Vladímir Putin analizan las posibilidades de ampliar la cooperación con Nicaragua, incluida la militar y la tecnológica, y estrechar los "lazos de cooperación entre nuestros pueblos hermanos".Durante un encuentro con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el alto cargo ruso confirmó que seguirán dando apoyo al Ejército de Nicaragua, que surgió tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979. HONDURAS CORRUPCIÓN Castro envía carta a ONU para una comisión contra corrupción en Honduras Tegucigalpa La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió este jueves una carta a la ONU para la instalación de una comisión contra la corrupción en su país, informó la sede del Ejecutivo. Desde antes de asumir el poder, el 27 de enero pasado, Castro anunció que solicitaría a la ONU la creación de la que sería la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) para frenar la creciente corruptela en su país. HONDURAS BERTA CÁCERES Sentencia por asesinato de hondureña Berta Cáceres se conocerá el 4 de abril Tegucigalpa La sentencia contra el hondureño David Castillo por el asesinato el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, será conocida el 4 de abril, informó este jueves la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.En julio de 2021 el Ministerio Público pidió una condena de 25 años de cárcel para Castillo, mientras que su defensa abogó por 20. EFE int-mmg/amd/ics