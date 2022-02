Ucrania dice que la posibilidad de una invasión rusa a gran escala es "baja"

Kiev, 18 feb El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, afirmó hoy que la posibilidad de una invasión de Rusia a gran escala de Ucrania "es baja", pese a las advertencias de EE. UU. y de otros países occidentales de un eventual ataque "en días". "No minimizamos la amenaza de ninguna manera. Pero aún estimamos baja la probabilidad de una escalada de envergadura (...),, afirmó Reznikov durante una intervención en la Rada Suprema (Parlamento). "Hago hincapié una vez más: ahora se pueden anunciar diferentes datos y diferentes fechas de algunos acontecimientos y diferentes escenarios. El Ejército ucraniano ha calculado todos estos escenarios y está listo para ellos", recalcó. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa señaló que no hay una retirada de los soldados rusos en las fronteras con Ucrania, que cifró en 149.000 actualmente. "Con respecto a la situación alrededor de las fronteras ucranianas. Primero, no confirmamos las declaraciones de la parte rusa sobre la retirada de tropas. Esto no está ocurriendo. Hay un movimiento de fuerzas y de equipamiento militar", indicó. "Segundo, monitoreamos actualmente las unidades rusas, que totalizan 129.000 personas en su componente de tierra y, que, junto a varios miles de personas más del componente naval y de aviación, suman unos 149.000", dijo Reznikov. Rusia anunció el martes la retirada parcial de unidades de los distritos militares oeste y sur, ambos limítrofes con Ucrania, y desde entonces ha publicado vídeos y anuncios casi a diario sobre el repliegue a sus guarniciones permanentes de soldados y de equipamiento militar, aunque no proporciona cifras ni desde dónde vuelven los efectivos. Este viernes el Ministerio de Defensa ruso informó de que diez bombarderos Su-24 estacionados en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, fueron devueltos a la región de Rostov y al territorio de Krasnodar. Además, dijo que otro tren con tanques del distrito militar oeste empezó a regresar a su punto permanente de despliegue. "Nuestra inteligencia ve todos los movimientos que podrían representar una amenaza potencial para Ucrania. Cada avión, helicóptero o unidad de tanque, los vemos. Estamos en contacto constante con nuestros socios internacionales y recibimos confirmación de dicha información", señaló Reznikov. El ministro de Defensa también se refirió al incremento de la tensión militar en el Donbás, donde se enfrentan desde 2014 el Ejército y los separatistas prorrusos apoyados por Moscú y donde el jueves se registraron graves violaciones del alto el fuego impuesto en 2015 con el uso de artillería y morteros. Este viernes las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk volvieron a denunciar supuestos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la línea de contacto, mientras que Kiev recalcó que solo ayer los separatistas efectuaron 60 ataques, 43 de los cuales fueron con armas prohibidas por los Acuerdos de paz de Minsk. Dos soldados y dos civiles resultaron heridos. Reznikov señaló que desde el 1 de enero hasta el 16 de febrero inclusive, se registraron 107 ataques a posiciones de soldados ucranianos en la línea de contacto en las regiones de Donetsk y Lugansk desde los territorios temporalmente ocupados por Rusia. El ministro aseguró que Ucrania ya está acostumbrado a las provocaciones rusas y que Kiev no planea ninguna acción violenta contra los territorios separatistas de Lugansk y Donetsk o la península de Crimea, porque apuesta por una solución pacífica al conflicto.