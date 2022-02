Sol peruano lidera alzas; peso chileno ve volatilidad: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas emulaban las ganancias de sus pares latinoamericanos, y el sol peruano lideraba los avances en medio de las esperanzas de una tregua política. El peso chileno alcanzaba su nivel más fuerte desde noviembre antes de borrar sus ganancias.

La divisa peruana subía un 0,7% a 3,7030 por dólar y se convertía en la segunda moneda de mejor desempeño entre su pares de mercados emergentes después del real brasileño. El sol peruano registró una apertura aún más fuerte, llegando a 3,69 por dólar y anotando un nuevo máximo de nueve meses.

El sol peruano está cerca de probar el área de soporte del dólar cerca de 3,66/USD, ya que la menor liquidez ayuda a exacerbar las oscilaciones.

Los mercados peruanos siguen reflejando el sentimiento positivo impulsado por el Primer Ministro, Aníbal Torres, quien dijo en una conferencia de prensa el miércoles que la confrontación política entre el Poder Ejecutivo y el Congreso ha sido superada.

Reportes sobre la oferta de una tregua por parte de los partidos de centro al presidente Castillo también impulsaron el sentimiento.

El peso chileno traspasaba el nivel de 800 por dólar el jueves y cobraba fuerza. La moneda llegó a 790,94 por dólar el viernes, su nivel más fuerte desde noviembre, antes de reducir sus ganancias en medio de una intensa volatilidad.

No existen eventos importantes en la agenda local, lo que mantiene a los inversionistas centrados en los posibles catalizadores globales, como la situación geopolítica en Europa del Este.

Los inversionistas extranjeros siguen agregando dinero a los activos sudamericanos, atraídos por los altos rendimientos. El real brasileño, los pesos chileno y colombiano y el sol peruano son cuatro de las cinco monedas con mejor desempeño en el mundo este año.

El peso colombiano no registraba cambios ya que la caída del petróleo en Londres impedía que la divisa se sumara al movimiento positivo de sus pares.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:

PEN Leads Gains, CLP Faces High Volatility: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de FX que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.