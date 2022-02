Sergio: “El Getafe es muy rocoso y arriba tiene mucho talento”

Cádiz, 18 feb El entrenador del Cádiz, Sergio González, ha declarado este viernes, un día antes de recibir al Getafe en el estadio Nuevo Mirandilla, que los madrileños son, en su opinión, un equipo “muy rocoso, muy fuerte” y que en su vanguardia presentan “mucho talento”. Sergio destacó en rueda de prensa a los delanteros getafenses Sandro Ramírez y al turco Enes Unal, además de los centrocampistas Carlos Aleñá y el serbio Nemanja Maksimovic, junto a sus carrileros, a los que consideró “importantes” porque “hacen daño” en sus subidas por las bandas. A juicio del técnico del conjunto gaditano, las jugadas a balón parado tendrán su importancia en el partido y, por ello, han hecho “hincapié” en prepararlas durante esta semana. Sergio González consideró que el Getafe está en un momento “muy consolidado” y recalcó que tiene “muchas capacidades” defensivas y ofensivas. No haber conseguido aún durante toda la temporada una victoria en casa no le supone a los gaditanos estar “frustrados” y sí sentirse “rabiosos” y con “ansiedad” para darle a la afición gaditana un triunfo, que consideró tendría un “valor triple”, dijo el técnico, quien añadió que su equipo “lo está intentando” y haciéndolo “bien”. “Sería importante ganar para que nos dé un empujón y seguir trabajando bien. El equipo tiene muchas ganas de ganar, ojalá se nos dé este sábado", aventuró. El entrenador del Cádiz señaló que un triunfo les reforzaría en “todos los ámbitos” y que sus jugadores cuentan con mentalidad ganadora. "Antes del partido siempre pensamos en la victoria, trabajamos para ello. Otros condicionantes serían otros escenarios. Nosotros solo pensamos en ganar al Getafe. Antes de los partidos no te planteas qué puede pasar, uno trabaja para ser candidato a la victoria y conseguirla", sentenció. EFE 1011383 jsb/cb/arh