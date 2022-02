San Lorenzo y Racing no consiguen levantar cabeza en la Copa de la Liga

Buenos Aires, 17 feb La segunda jornada de la edición 2022 de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino cerró este jueves con las primeras victorias de Independiente, Boca y River, aunque San Lorenzo no consiguió levantar cabeza y Racing terminó empatando nuevamente. Con un discutido arbitraje de Néstor Pitana, Racing igualó como visitante por 2-2 ante Defensa y Justicia tras generar un penalti que le permitió al delantero Edwin Cardona abrir el marcador y a su compañero, Gabriel Hauche, adelantarse durante los primeros 39 minutos del encuentro. Sin embargo, los locales despertaron rápidamente y Miguel Merentiel junto a Francisco Pizzini pusieron en tablas el partido, quitándole a la “Academia” la posibilidad de sumar su primer triunfo. San Lorenzo cayó por 1-0 en su visita a Gimnasia y Esgrima de la Plata, el delantero centro del “Lobo”, Cristian Tarragona amargó al “Ciclón”, que por segunda vez consecutiva no logró los tres puntos necesarios para subir de puesto en su zona. Además, debió jugar con uno menos debido a la acumulación de tarjetas amarillas por parte del colombiano Yeison Gordillo. Por su parte, el Boca Juniors de Sebastián Battaglia se impuso el miércoles por 1-2 a Aldosivi en Mar del Plata con un doblete del delantero colombiano Sebastián Villa. Mientras que Independiente ganó el martes un agónico duelo como local por 1-0 ante Arsenal con un tanto de Tomás Pozzo a 25 minutos del final. Aunque fue River Plate el que hizo la diferencia este miércoles, ya que vapulearon por 4-1 a Patronato, con un triplete de Julián Álvarez que lo catapultó a la cima de la clasificación de goleadores. Este espectáculo de goles fue finiquitado por el colombiano Juan Fernando Quintero, quien regresó esta temporada a la institución, al transformar un penalti por gol. LA SORPRESA El equipo que dejó una gran impresión en esta segunda fecha fue Colón, que derrotó por 3-1 a Godoy Cruz a pesar de no haber tenido el balón la mayor parte del encuentro. Los dirigidos por el exdirector técnico de Independiente, Julio César Falcioni, aprovecharon sus tres únicos remates a portería. Después de que Facundo Farías convirtiera el primer tanto, arribó la creatividad de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez que al no ver ningún jugador en el primer palo, pegó de tres dedos un tiro de esquina que rebotó en el portero anotándose un gol olímpico para el “Sabalero”. El tercer tanto llegaría con un penalti de parte del “Pulga”, mientras que Martín Ojeda convirtió un solitario gol, también de penal, para Godoy Cruz. Otro de los que sorprendió fue Platense que cerró la jornada con un empate por 2-2 ante Atlético de Tucumán, un doblete de Iván Gómez transformó al “Calamar” en escolta a dos puntos del líder, Argentinos Juniors que posee seis unidades, en el Grupo A. Por último, Sarmiento también igualó jugando a domicilio por 2-2 contra Banfield, entretanto Talleres y Unión quedaron en tablas sin goles. LA LIGA La Copa de la Liga Profesional cuenta con 28 equipos divididos en dos zonas, de momento, el Grupo B es liderado por Estudiantes de la Plata con seis unidades, seguido de cerca por Central Córdoba con cuatro. Tras un partido ante cada rival y un "clásico interzonal", los cuatro mejores de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final, que disputarán un partido de ida con el mejor ubicado de la fase anterior. La final será en terreno neutral.