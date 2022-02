Rusia dice que las noticias del este de Ucrania son "muy alarmantes"

Moscú/Kiev, 18 feb Rusia advirtió hoy de que las noticias que llegan de la zona del conflicto en el este de Ucrania, donde se han multiplicado la violaciones del alto el fuego, son "muy alarmantes". "Las noticias que llegan del Donbás son muy alarmantes, suscitan el sentimiento de alarma. Potencialmente son muy peligrosas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Al comentar las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden, de que él recibe datos sobre el Donbás de 17 servicios de inteligencia, Peskov indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, cuenta con buena información sobre la situación sobre el terreno. "No tenemos tantos (servicios de inteligencia), pero trabajan con no menos eficacia", subrayó, para añadir que el mandatario ruso cuenta con "múltiples fuentes de información que le permiten tener un "cuadro real del estado de cosas". Preguntado por cómo duerme Putin con el trasfondo de los acontecimientos en el Donbás, el portavoz contestó lacónico: "Tranquilamente". La autoproclamada república popular de Donetks (RPD), en el este de Ucrania, denunció hoy un incremento de los ataques de las fuerzas armadas ucranianas. "Para este mediodía (09.00 GMT) las fuerzas armadas ucranianas lanzaron contra nuestros territorios 169 minas y proyectiles de artillería de diverso calibre y 122 granadas de distinto tipo", dijo a la agencia Interfax el representante de la RPD en el Centro de Control y Coordinación del alto el fuego, Ruslán Yakubov. Por su parte, el cuartel general de las fuerzas conjuntas ucranianas desplegadas en la zona del conflicto denunció que los separatistas prorrusos violaron el alto el fuego en 33 ocasiones desde la pasada medianoche. "No hay bajas entre los militares de las fuerzas conjuntas (...). los defensores ucranianos abrieron fuego para poner a las actividades de adversario solo cuando éstas supusieron un peligro para la vida de los militares", señala el parte militar publicado en Facebook. El mando ucraniano subrayó que la situación en la zona del conflicto, que en casi ocho años se ha cobrado más de 14.000 muertos, se mantiene el bajo control de las fuerzas gubernamentales. EFE bsi-io/cae/pi