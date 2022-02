Rusia analiza ampliar la cooperación con Nicaragua, incluida la militar

Managua, 17 feb El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, dijo este jueves en Managua que por encargo del presidente Vladímir Putin analizan las posibilidades de ampliar la cooperación con Nicaragua, incluida la militar y la tecnológica, y estrechar los lazos de cooperación entre los dos países. Durante un encuentro con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el alto cargo ruso confirmó que seguirán dando apoyo al Ejército de Nicaragua, que surgió tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979. "Por más de 40 años estamos brindando apoyo tecnológico y militar a su Ejército, y vamos a seguir brindando nuestro apoyo y vamos a seguir trabajando en esta dirección también", anunció Borisov, dirigiéndose a Ortega. Asimismo, destacó que durante el ultimo año el intercambio de mercancías entre ambos países creció tres veces, superando los 160 millones de dólares. "Y esto no es el límite", con Nicaragua "tenemos muchas cosas, mucho campo en donde trabajar juntos y esperamos que esta visita de hoy brinde sus frutos en el futuro y pronto", afirmó. ORTEGA SE SOLIDARIZA CON RUSIA Por su lado, el presidente nicaragüense dijo que se solidarizaba con Moscú en "estos son momentos en los que nuevamente los imperios atentan contra la paz, y atentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a Rusia", en referencia a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la crisis en Ucrania. "Nuestro aliento en esta lucha que está librando el pueblo ruso por la paz", agregó. Sobre la reunión, el líder sandinista matizó que abordaron "una agenda de paz, tratando temas económicos, comerciales y temas que tienen que ver con el fortalecimiento con las relaciones entre nuestros pueblos". Resaltó que se trató de una numerosa delegación rusa de las diferentes carteras, encabezada por su viceprimer ministro, en la que se abordaron "todos los temas que traían en la agenda". ORTEGA: NICARAGUA ACOMPAÑARÁ A RUSIA Ortega también dijo "que no se puede olvidar el golpe de Estado en Ucrania en el pasado reciente", y lo comparó con la revuelta popular que estalló contra su Gobierno en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social, en la que se pidió su dimisión por haber respondido con la fuerza. En Ucrania "se produjo un golpe de Estado, igual al que intentaron aquí en 2018. Bañaron de sangre al pueblo nicaragüense, destruyeron, incendiaron, pero no lograron derrotar al pueblo. En Ucrania fue un baño de sangre que terminó en un golpe de Estado (...) que no recibió la condena ni la repulsa de la comunidad internacional, de Europa, de los Estados Unidos, al contrario", señaló. "Un golpe de Estado que fue alimentado, alentado, por los que ahora quieren nuevamente atentar contra la paz", añadió. Ortega adelantó que Nicaragua acompañará a Rusia "en la lucha por la paz" y que está seguro de que una vez más "va a prevalecer sobre los intentos de guerra, de agresión, de expansión de los imperialistas de la tierra". "Va a prevalecer la paz", reiteró. La presencia de Borisov en Managua forma parte de una gira por América Latina que lo llevó primero a Caracas, donde se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que continuará el sábado en La Habana, donde sostendrá encuentro con autoridades de Cuba. La gira de Borisov se desarrolla casi un mes después de que el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró ante el Parlamento ruso que reforzará su cooperación estratégica en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en "todos los ámbitos", incluyendo "la economía, la cultura, la educación y la cooperación técnico-militar". La estrechez de las relaciones de Moscú con Managua, La Habana y Caracas, se da en el contexto de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la crisis en Ucrania. EFE lfp/gf/rrt