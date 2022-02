Real Madrid y Tenerife vuelven a pelear por un billete en la final

Granada, 18 feb Por tercera vez en los últimos cinco años Real Madrid y Lenovo Tenerife volverán a verse las caras este sábado en unas semifinales coperas con el mismo objetivo para ambos, un triunfo que en el caso de los primeros les permita pelear por un nuevo título y que para los segundos supondría su presencia por primera vez en una final del torneo del KO. Los dos equipos sufrieron en sus respectivos estrenos hasta el último minuto para alargar su estancia en Granada. Los blancos tuvieron que exprimir al límite su potencial para vencer la resistencia de un rocoso Río Breogán y los canarios, tras ir ganando con holgura al Joventut, se vieron obligados a remar hasta el final para frenar una reacción verdinegra que a punto estuvo de acabar con su sueño. El Rey de Copas, con 28 títulos en sus vitrinas, llega a la antesala de la final necesitado de un trofeo que aparque su crisis de juego y resultados en el maratón de las últimas semanas, en las que ha jugado diez partidos en veintidós días con igual número de derrotas que de victorias. Parece llegar cansado física y mentalmente a Granada y con varios jugadores entre algodones, pero mantiene el gen competitivo que imprime Laso a sus equipo en cada competición. Siguen tocados Rudy Fernández y Gabriel Deck, que no fueron convocados ante el Breogán y se han perdido los últimos partidos, al igual que Jeff Taylor, que sí lo fue pero no disputó ningún minuto, y también tienen problemas físicos de diversa índole otros jugadores como Alberto Abalde, Adam Hanga o Sergio Llull. Algo parecido le ocurre al Lenovo, con serios contratiempos en su posición de base. Su faro y referente, el brasileño Marcelinho Huertas, jugó "muy limitado" en cuartos de final, según su técnico, Txus Vidorreta, mientras que su compañero de posición, el uruguayo Bruno Fitipaldo, tiene difícil estrenarse porque ha tenido una recaída en su lesión de espalda y no ha mejorado en las últimas horas. Ambos directores de juego son claves en los esquemas del técnico del conjunto isleño, al igual que el georgiano Gio Shermadini, en cuyo duelo con las torres blancas Walter Tavares y Vincent Poirier estará una de las claves del partido. El Real Madrid, que no falta a una final de Copa desde 2013, persigue su novena presencia consecutiva y reeditar un título que ganó por última vez en 2020 y que ha perdido con el Barça en tres de las cuatro últimas ediciones, lo que amenaza su posición de privilegio en el palmarés. Enfrente tendrá a un Lenovo Tenerife que jugará su cuarta semifinal de los últimos cinco años y que, aunque ya cayó ante los blancos en la antesala de la final en 2018 y 2021, sueña con poder disfrutar al fin de su primera final copera. EFE asc/ea