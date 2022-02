Protestan en México ante prohibición de entrada a Cuba a una opositora

Ciudad de México, 17 feb Una decena de personas protestó este jueves ante la embajada de Cuba en la Ciudad de México por la prohibición de entrar a su país a la historiadora del arte y disidente cubana Anamelys Ramos. Con poca convocatoria por el miedo de muchos a acudir a dicho lugar o aparecer en medios de comunicación y enfrentarse a problemas con el Gobierno cubano, varias personas reclamaron que Ramos, quien se encuentra varada en Miami, pueda regresar a Cuba. "Nuestro reclamo es que se le permita regresar, a Anamelys y a cualquier cubano que tenga su documentación en regla, las fronteras de Cuba no pueden estar en el aeropuerto de Miami ni en el de Barcelona, tienen que estar en Cuba", dijo a Efe José Raúl Gallego, cubano en México. Ramos estudiaba un doctorado en la Universidad Iberoamericana de México y viajó a Miami de vacaciones. Su residencia como estudiante en México ya expiró y su visa en Estados Unidos caduca en abril. Por esto, dijo su compañero, se encuentra en un limbo legal cuya única solución es que le dejen trasladarse a Cuba. "Lo que esta pidiendo y en lo que la respaldamos es que tiene que viajar a Cuba, es su decisión personal, y sabe a lo que se atiene viajando a Cuba, posiblemente bajándose del avión la detengan o no la dejen volver a salir del país", añadió Gallego. Ramos anunció el miércoles a Efe que acamparía en un lugar público en Miami hasta que se le permita abordar un vuelo a Cuba, algo que le fue denegado porque las autoridades de la isla no autorizaron su regreso. Ramos, pareja del rapero Maykel Castillo "El Osorbo", uno de los cantantes de "Patria y vida", que está encarcelado desde mayo, se encontró en el aeropuerto de Miami con la negativa de American Airlines, la compañía con la que iba a volar a La Habana. Según contó a Efe, en el mostrador le dijeron que no podía abordar el avión y, ante su insistencia para que se respetase su derecho a entrar en su país, se organizó una reunión con ejecutivos de la aerolínea y funcionarios del aeropuerto, pero AA no dio su brazo a torcer. Ramos fue invitada a abandonar el aeropuerto dado que por ahora no puede viajar y se trasladó al famoso café Versailles en compañía de otros cubanos radicados en la ciudad. El martes Anamelys Ramos había publicado un video en el que dijo que el "autoritarismo extremo" del Gobierno de Miguel Díaz-Canel quería privarla de su derecho a entrar en Cuba y ponerla en una "situación de ilegalidad".