Presidente de México ironiza sobre críticas de senador de EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó este viernes sobre las críticas lanzadas a su gobierno por el senador estadounidense Ted Cruz afirmando que son "un timbre de orgullo".

"Es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa", dijo durante su habitual conferencia matutina realizada en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, en el norte de México.

El legislador republicano por Texas afirmó el pasado miércoles, en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que existe "una profundización de la agitación civil en México".

Cruz pidió además al presidente demócrata Joe Biden presionar a su homólogo mexicano para frenar la violencia contra periodistas.

"Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal pues la verdad sí me produce orgullo", añadió el mandatario.

El senador conservador es conocido por sus duras posturas en contra de la migración irregular a Estados Unidos, así como la despenalización del aborto o la inclusión política de grupos minoritarios de su país, como la comunidad afroamericana.

Ya el jueves, el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, había respondido a las críticas de Cruz en una carta en la que lo invitó a "expandir sus puntos de vista" y conocer las acciones del gobierno de López Obrador para fortalecer la democracia y castigar los crímenes contra periodistas.

El mandatario mexicano aseveró además que Cruz "está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos".

"Es de esperarse" su reacción, agregó.

México y Estados Unidos mantienen una vasta y compleja relación marcada por una fuerte integración económica y comercial, pero también por temas altamente sensibles como la violencia generada por los cárteles del narcotráfico mexicano, el tráfico de armas y la migración indocumentada.

jla/gm