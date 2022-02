Polémico actor mexicano renuncia a candidatura para gobernar Quintana Roo

Ciudad de México, 18 feb El polémico actor Roberto Palazuelos renunció este viernes a sus aspiraciones de gobernar el estado mexicano de Quintana Roo como candidato por el partido Movimiento Ciudadano (MC), aunque descartó que su decisión se haya dado por acuerdos políticos. En declaraciones al periódico El Universal, el político de 55 años, dijo que decidió “bajarse” de la candidatura antes de que “lo bajen”, pues se especulaba que este sábado le podría haber sido retirada la candidatura durante la convención de la colectividad política en Ciudad de México. “Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, señaló el también empresario. Hasta ahora, Palazuelos era precandidato de Movimiento Ciudadano a gobernar Quintana Roo y había estado en el centro de la polémica tras confesar en una entrevista, que se volvió viral en redes sociales, que participó hace años en dos homicidios y tener nexos con el crimen organizado. El excandidato aseguró que Dante Delgado, coordinador nacional de MC, estuvo de acuerdo con su decisión: “Me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”. El actor, apodado como Diamante Negro, negó en la misma entrevista que renunciar a sus aspiraciones como gobernador responda a un acuerdo político, pues dijo que el único que podría hacer este tipo de acuerdos es Delgado. Aseveró que él era la única oposición real, por lo que se mostró preocupado por la situación del estado “porque le quitaron la esperanza a Quintana Roo” y aseguró que ahora regresará a los negocios y a los escenarios. Además de lo declarado en la entrevista sobre su participación en un par de homicidios, Palazuelos, quien es dueño de hoteles en el balneario de Tulum, en el Caribe mexicano, causó polémica días antes por amenazar con un "ajuste de cuentas" a quienes habían criticado sus intenciones políticas. Hasta ahora, la dirigencia de MC no ha informado oficialmente el fin de la candidatura de Palazuelos ni se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que este sábado se confirme la decisión durante una convención en la capital. EFE csr/mqb/lll (foto)