Perú tiene "la economía más sólida y estable" de la región, afirma Castillo

Lima, 17 feb El presidente de Perú, Pedro Castillo, destacó este jueves que su país tiene "la economía más sólida y estable" de Latinoamérica, al haber superado a Chile en el más reciente informe trimestral de riesgo país de Bloomberg. "La confianza en la economía del país y sus sólidos fundamentos macroeconómicos se refleja y ratifica en estos resultados", señaló el gobernante en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, que acompañó con un gráfico del ránking ofrecido por la agencia. Agregó que "esta noticia, sumada a la recuperación" del sol, la moneda peruana, "y los bajos costos de financiamiento a los que accede el país, confirman que este sí es un Gobierno de cambios que construye y se reafirma en compromiso con los proyectos antes encomendados". "Ratificamos nuestro objetivo para que el Perú siga siendo un modelo de solidez económica, y futuro miembro" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) "con una economía competitiva e inclusiva para todos los peruanos", señaló. El gobernante, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio, se pronunció después de que medios locales destacaran que en la actualización de los indicadores de riesgo país en América Latina y el Caribe de Bloomberg Perú cerró el cuarto trimestre de 2021 con una calificación de 56,28 puntos y desplazó a Chile de la cima, al obtener este país 52,79 puntos. Entre las cinco economías más estables en la región también aparecieron Colombia (42,05 puntos), Argentina (40,56) y Panamá (32,65). Este jueves, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó de que la cotización del dólar en el país andino alcanzó su precio más bajo en casi nueve meses, al pasar de 3,75 a 3,72 soles a nivel interbancario. El dólar no tenía una cotización tan baja en Perú desde mediados de mayo de 2021 y, según el BCR, en lo que va de 2022 su precio ha caído un 6,61 % en comparación con el cierre del año pasado. Durante una actividad en la región norteña de Lambayeque, Castillo añadió que su Gobierno, al que sus opositores califican de "comunista", está "demostrando lo contrario de las muchas cosas que se decían". "No podemos ser irresponsables haciendo de la economía un riesgo para el Perú, y por eso hemos convocado a gente que conoce el sector", sostuvo el gobernante izquierdista. Añadió que el ministro de Economía, Óscar Graham, "tiene mucho por hacer", tras haber asumido el cargo el pasado martes, como parte de la remodelación del gabinete que ahora preside el jurista Aníbal Torres. Graham "tiene toda la disponibilidad de no solo tener equilibrada la economía, sino de garantizar este espacio económico que nos oxigena a nosotros y nos permite decir que el Perú va a sostener una economía estable, sin ningún riesgo", concluyó Castillo.