Peligra candidatura a gobernador de Quintana Roo de polémico actor mexicano

Ciudad de México, 18 feb La posible candidatura del polémico actor Roberto Palazuelos a la gobernación del estado mexicano de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano (MC) se decidirá este sábado en la convención de la colectividad política en Ciudad de México. Una fuente consultada por Efe señaló que el proceso interno de MC, la asamblea nacional electoral, es el sábado y dijo que "no es posible bajarlo (retirarlo) de la candidatura solo porque los medios presionan". Además, dijo que el análisis de la potencial candidatura tiene que pasar ese proceso interno del partido y estimó que a Ciudad de México llegarán más de 200 representantes de todos los estados del país a votar. Este jueves, medios mexicanos señalaron que Palazuelos, de 55 años, no será candidato a la gobernación de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y en su lugar colocan el senador José Luis Pech, del gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional. Palazuelos, hasta ahora precandidato de Movimiento Ciudadano, ha estado en el centro de la polémica tras confesar en una entrevista que se volvió viral en redes sociales que participó hace años en dos homicidios y tener nexos con el crimen organizado. Días antes de que se diera a conocer la entrevista, Palazuelos, quien es dueño de hoteles en el balneario de Tulum, en el Caribe mexicano, causó polémica por amenazar con un "ajuste de cuentas" a quienes han criticado sus intenciones de contender por la gobernación del turístico estado del Caribe mexicano. En una reciente entrevista para el programa de televisión "De primera mano", el actor aseguró tener anotados los nombres de todas las personas que lo están difamando y con quienes ajustaría cuentas cuando sea gobernador. "A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando", indicó el empresario y hotelero. Esto, luego de que se diera a conocer en redes sociales un video en el que una exempleada suya asegura que Palazuelos reciclaba comida en sus hoteles para evitar un aumento de gastos. El pasado 4 de febrero el actor emitió un comunicado en sus redes sociales el que aclaró a qué se refería con el "ajuste de cuentas" contra sus críticos y reconocía un "error" en su declaración sobre este asunto. Ante la polémica, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, proclive a ofrecer candidaturas a personas del deporte y el espectáculo, ha guardado silencio, pero algunos militantes del partido están en desacuerdo y pedido que se le retire el apoyo al polémico actor.