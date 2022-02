Operado el niño italiano al que sus padres negaban transfusión de vacunados

Roma, 18 feb El niño italiano de dos años al que sus padres negaban una transfusión de sangre procedente de donantes vacunados contra la covid-19 ha sido finalmente operado de la patología coronaria que sufría, después de que un tribunal retirase temporalmente a los progenitores la patria potestad. Fuentes sanitarias confirmaron a los medios italianos que el niño fue operado con éxito el pasado martes en el Hospital Policlínico Santa Orsola de Bolonia, centro de Italia. La operación fue posible después de que un tribunal suspendiese la patria potestad a los padres y nombrase un tutor legal para autorizar la cirugía, ya que se habían opuesto "por razones religiosas" a que durante la operación de corazón que tenía que afrontar su hijo se le realizasen transfusiones de donantes vacunados contra la covid-19. A la decisión se opuso el Policlínico, que había apelado y presentado el caso al Tribunal de menores que aceptó el recurso, permitiendo así la planificación de la intervención. La abogada defensora de la pareja explicó que sus defendidos “nunca negaron el consentimiento a la intervención y se lo reiteraron al juez", pero pidieron "por razones religiosas" que la sangre de la transfusión viniera de personas no vacunadas. El caso que ocupó gran atención en los medios locales también movilizó al presidente de la Federación Nacional de Colegios de Médicos (Fnomceo), Filippo Anelli, que realizó un llamamiento a los padres del niño para que escuchasen a los facultativos. Anelli precisó que "los protocolos que regulan las donaciones, y que no permiten la elección del donante, están elaborados en interés de los pacientes, para que los procesos sean seguros y además no existe ningún peligro en recibir sangre de donantes vacunados contra el covid-19”. EFE ccg/mr/rml