NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Dueño de diario mexicano no fue encarcelado

LA AFIRMACIÓN: El presidente y dueño del diario mexicano El Universal, el empresario Juan Francisco Ealy Ortiz, fue encarcelado por dar 5 millones de pesos (unos 246.000 dólares) al periodista Carlos Loret de Mola para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

LOS HECHOS: El 11 de febrero el presidente López Obrador generó polémica por difundir supuesta información sobre los ingresos del periodista Loret de Mola, quien ha sido crítico abierto de su gobierno y en semanas recientes publicó un reportaje sobre la vida y propiedades del hijo mayor del mandatario en Houston, Texas.

Durante su conferencia matutina del 11 de febrero. López Obrador mostró los supuestos montos que recibe Loret de Mola por su trabajo de conducción, locución o columnista. Por su columna en El Universal, supuestamente el periodista habría recibido el año pasado unos 4,5 millones de pesos (alrededor de 225.000 dólares).

La polémica entre el periodista y el mandatario abrió la discusión en las redes sociales sobre la necesidad de transparentar los salarios de los periodistas, mientras que muchos criticaron que el presidente hubiera mostrado información confidencial de un ciudadano.

Ante esto, en las redes comenzó a circular un video que asegura falsamente que, tras las revelaciones de López Obrador, el dueño del diario El Universal fue detenido y encarcelado por pagar a Loret de Mola para atacar al presidente.

Al correr el video se puede observar que se trata de una grabación que no está relacionada con la polémica sobre Loret de Mola y López Orador, aunque sí se hace referencia a El Universal.

El video hace mención a la ocasión en que el presidente López Obrador, en agosto pasado, dio a conocer que El Universal recibió más de 2.920 millones de pesos (unos 104,6 millones de dólares) por concepto de publicidad oficial durante las tres presidencias previas a su gobierno.

A su llegada a la presidencia López Obrador redujo el dinero que el gobierno federal destinaba a publicidad oficial en grandes medios, lo que a su juicio ha generado que se ataque a su gobierno como una medida de presión.

Sin embargo, no hay reportes oficiales ni mediáticos de la detención de Ealy Ortiz. El Universal, uno de los diarios más importantes de México, no ha informado nada de esto. En 1996, el empresario sí fue detenido por las autoridades y el periódico dio una amplia cobertura al caso.

A lo largo del video tampoco se muestra evidencia del supuesto arresto del empresario periodístico. The Associated Press intentó contactar a la dirección de El Universal, pero no recibió una respuesta inmediata.

Ante la difusión, sin su consentimiento, de supuesta información fiscal de carácter confidencial, Loret de Mola acusó que se trataba de cifras infladas.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Video de tropas ucranianas muestra ejercicio militar en 2020

LA AFIRMACIÓN: Un video reciente muestra a tropas ucranianas “listas” para un enfrentamiento contra fuerzas militares de Rusia en el contexto de las actuales tensiones entre ambas naciones.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook muestran el video para afirmar falsamente que se trata de una grabación reciente y que en éste aparecen tropas ucranianas “listas” para combatir a las fuerzas militares rusas.

Pero al hacer reversiones de fotogramas del video AP corroboró que la grabación fue difundida en 2020 por el sitio digital ucraniano Defense Express, dedicado a publicar contenido sobre la industrial militar en ese país.

Además, Defense Express confirmó en un correo electrónico enviado a AP que el medio digital capturó la grabación a fines de febrero de 2020. El medio agregó que en el video aparece una brigada militar ucraniana en un ejercicio militar en aquel país.

Defense Express agregó que, por cuestiones de seguridad, no podía proporcionar detalles sobre la ubicación exacta donde fue grabado el video.

El video aparece publicado en el canal de YouTube de Defense Express el 5 de marzo de 2020 con el título “Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania: cuál es el poder de combate del ejército”.

“Defense Express filmó una de las brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que realizó un entrenamiento práctico de control en uno de los campos de tiro”, dice la descripción en el video de 2020.

AP también encontró capturas de pantalla del video de Defense Express en reportes de otros medios de comunicación ucranianos difundidos en 2021.

En semanas recientes han circulado afirmaciones falsas en torno a las tensiones derivadas del despliegue de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, que AP ha verificado.

El gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), han advertido que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento.

Rusia ha negado que esté planeando una invasión pero su historial de intervenciones militares en Ucrania y Georgia preocupa a la OTAN, reportó AP.

El 15 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunció que algunas de las tropas que habían sido desplegadas cerca de la frontera con Ucrania estaban siendo retiradas y que estaba abierto al diálogo con Occidente.

Sin embargo, el 16 el presidente estadounidense Joe Biden advirtió que Rusia aún podría invadir Ucrania en cuestión de días.

Los aliados de la OTAN acusaron a Rusia de engañar al mundo con “desinformación” por decir que estaba devolviendo algunas tropas a sus bases, lo que aumentó levemente las esperanzas de paz. Se cree que Rusia tiene unos 150.000 militares cerca de las fronteras ucranianas, reportó AP.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Empresas españolas no dejaron México en protesta por condiciones de presidente

LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en las redes sociales asegura que diversas empresas españolas abandonaron México en las últimas horas debido a que rechazaron las nuevas condiciones impuestas por el gobierno de López Obrador.

LOS HECHOS: El gobierno mexicano nunca impuso nuevas condiciones sino que el presidente declaró, varias ocasiones en la última semana, que empresas españolas de energía se aprovecharon al hacer negocios con México y propuso una “pausa”.

El video que circula en las redes pertenece al canal “El Charro en Vivo” de Facebook. Aunque fue publicado el 14 de febrero y se aseguraba que eran eventos “de última hora”, el video en realidad muestra la conferencia matutina del presidente del 10 de febrero.

“¡Se acabó! Comunicado de última hora: españoles se van de México. AMLO pone condiciones”, dice el titular incorrecto del video.

La polémica sobre las relaciones entre México y España comenzó el 9 de febrero cuando López Obrador planteó hacer una “pausa” debido a los presuntos abusos cometidos por las empresas españolas en negocios hechos con gobiernos pasados.

“Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa”, dijo.

Un día después, ante la polémica que generó su declaración, López Obrador dijo en Palacio Nacional: “nosotros somos muy respetuosos del gobierno español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos durante el periodo neoliberal empresas españolas, apoyadas por el poder político tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España, Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron”.

Se trata de la misma declaración que el canal de Facebook publicó el 14 de febrero como si se tratara de un anuncio de última hora.

Ese mismo 10 de febrero el gobierno español emitió un comunicado rechazando “tajantemente” las declaraciones de López Obrador.

Por otro lado, Iberdrola no ha abandonado México y el 13 de febrero la Cámara de Diputados emitió una invitación al CEO de la compañía, Enrique Alba Carcelén, para que él y otros representantes empresariales participen en el Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica que propuso López Obrador, que en el fondo es el origen del conflicto porque busca restar la inversión privada en el sector.

Ni Iberdrola ni Repsol, otra compañía energética española, han emitido comunicados en los que informen que dejan México. Tampoco hay reportes de esto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Petróleos Mexicanos o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La AP contactó a Iberdrola y Repsol en busca de un comentario, pero no obtuvo respuesta inmediata.

A lo largo de la última semana ninguna de las empresas emitió comunicados sobre la polémica generada alrededor de las declaraciones del presidente mexicano.

— Rafael Cabrera

____

Ex primera dama mexicana no fue arrestada por orden presidencial

LA AFIRMACIÓN: El 14 de febrero la ex primera dama de México, Margarita Zavala, fue arrestada en un operativo por orden de López Obrador.

LOS HECHOS: La AP corroboró que Zavala, quien ahora se desempeña como diputada federal, participó en la sesión legislativa del 15 de febrero. Además, un vocero de Zavala dijo a AP que no es verdad que la legisladora haya sido arrestada.

Publicaciones que circulan en Facebook afirman falsamente que Zavala fue arrestada en un operativo ordenado por López Obrador, popularmente conocido por las iniciales de su nombre, AMLO.

Zavala, legisladora del opositor Partido Acción Nacional (PAN), es esposa del expresidente mexicano Felipe Calderón, uno de los principales críticos del actual mandatario.

Pero, en primer lugar, AP corroboró que el 15 de febrero Zavala participó en la sesión legislativa que fue transmitida en el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, Zavala criticó al actual gobierno de López Obrador y la respuesta de los legisladores del partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a la difusión de un reportaje que reveló el estilo de vida del hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, en Estados Unidos.

Posteriormente, Zavala también subió a la tribuna legislativa junto con otros legisladores del PAN para criticar el desabastecimiento de medicamentos y la falta de servicios como quimioterapia en el sistema de salud del país.

Ese mismo día la legisladora publicó fotografías desde la Cámara de Diputados a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, Miguel Sosa, enlace de Zavala con medios de comunicación, dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que es “totalmente falso” que la ex primera dama haya sido arrestada.

AP tampoco encontró indicios en registros periodísticos de que la ex primera dama haya sido detenida.

— Marcos Martínez Chacón

____

Actor mexicano no tuiteó sobre hijo de AMLO

LA AFIRMACIÓN: El actor mexicano Damián Alcázar publicó en las redes sociales una comparación entre el hijo del presidente mexicano y el excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya.

LOS HECHOS: Una publicación de Facebook compartida en una página llamada Damián Alcázar muestra la captura de pantalla de un tuit publicado por el usuario @DamianAlcazar el 14 de febrero. La imagen muestra la fotografía del actor mexicano.

El mensaje dice: “Queda comprobado lo que dice el dicho: el que nada debe, nada teme. Mientras el hijo de AMLO da la cara y muestra hasta sus conversaciones privadas, Ricardo Anaya se esconde como lo hace cualquier delincuente”.

El mismo mensaje aparece publicado en Twitter por el usuario @DamianAlcazar.

Sin embargo, ni la página de Facebook en donde se publicó la imagen del tuit ni la cuenta de Twitter @damianalcazar pertenecen al actor.

Desde marzo de 2021, la AP ha contactado a Alcázar para verificar si había publicado otras aseveraciones desde la misma cuenta de Twitter y éste reiteró en un mensaje de WhatsApp que no tiene cuentas en “ninguna” red social por lo que no pudo haber emitido ninguna opinión.

La publicación compartida en las redes en la última semana habla sobre dos hechos recientes. El primero está relacionado con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) y el medio digital Latinus en la que se reveló que el hijo mayor de López Obrador habitó con su esposa, Carolyn Adams, en una lujosa casa en Conroe, Texas, entre 2019 y 2020.

La casa es propiedad de Keith Schilling, quien en ese entonces se desempeñaba como ejecutivo de la empresa petrolera estadounidense Baker Hughes, que ha recibido asignaciones millonarias por parte de la estatal Petróleo Mexicanos (Pemex), de acuerdo con el reportaje.

La investigación cuestionó que el estilo de vida de López Beltrán y Adams contradecía el discurso de “austeridad” de López Obrador. Ante esto, el mandatario, su hijo y Adams negaron que hayan existido irregularidades en la renta de la lujosa casa.

Beltrán publicó un comunicado en el que dijo ser un ciudadano privado y no tener injerencia alguna en el gobierno de México.

Adams, por su parte, compartió una carta y conversaciones de WhatsApp para aclarar aspectos de su trayectoria profesional y su actual vida en Houston.

“Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es FALSO”, se lee en un comunicado.

Por otro lado, el 14 de febrero el excandidato presidencial Anaya faltó a una audiencia que estaba programada en el Reclusorio Norte de Ciudad de México. Al no presentarse un juez federal autorizó a la Fiscalía General de la República proceder en la manera en que considere necesaria para que el político se presente físicamente a la audiencia inicial.

La Fiscalía acusa a Anaya como presunto responsable de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Usuarios de Facebook partidarios de López Obrador han compartido la publicación antes mencionada para aplaudir la reacción de López Beltrán y criticar a Anaya, un declarado opositor al gobierno.

Sin embargo, aunque Alcázar ha manifestado en distintas ocasiones su afinidad hacia el mandatario mexicano, el mensaje que se le atribuye fue publicado desde cuentas apócrifas.

Además, el mismo mensaje ha sido atribuido a otras personalidades de redes sociales. Otra publicación de Twitter muestra una captura de pantalla de un supuesto tuit de una mujer que aparece con un vestido negro en su foto de perfil y cuyo usuario es @LauraCamiila.

Sin embargo, esa imagen está manipulada. Pues, aunque el usuario sí existe, no cuenta con la foto de perfil que se ve en la supuesta captura de pantalla y sólo ha publicado un mensaje que data de 2013.

Al hacer una búsqueda inversa de la fotografía de la mujer que aparece en el pantallazo, la AP encontró que la foto en realidad muestra a la influencer de acondicionamiento físico Zita Chávez. La imagen fue originalmente publicada en su cuenta de Instagram el 2 de diciembre de 2018.

La cuenta oficial de Chávez en Twitter es @zchavezp, no @LauraCamiila.

Chávez dijo a la AP a través de un mensaje de Instagram que ella no realizó dicha publicación. “No, ese ni siquiera es mi nombre, es un perfil falso con mi foto”, expresó la influencer.

— Abril Mulato

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck