Mohamed VI pide a Europa percibir la migración como fuente de "oportunidades"

Rabat, 18 feb El rey Mohamed VI de Marruecos pidió hoy a la Unión Europea (UE) disipar los "malentendidos" sobre la cuestión migratoria, un fenómeno que el monarca llama a comprender "no solo como un reto, sino más bien como un conjunto de oportunidades". Es el mensaje que dirigió hoy el rey marroquí en la sexta cumbre de la UE y a Unión Africana que se celebra estos días en Bruselas, leído por el ministro marroquí de Exteriores, presente en la cumbre, según el texto de la alocución difundido por la agencia oficial MAP. "La pandemia ha demostrado que en términos de movilidad, los emigrantes no atentan contra la economía, incluso tienen un impacto positivo para los países de acogida, donde son a menudo 'trabajadores esenciales'", señaló el monarca. Mohamed VI se refirió también al Observatorio Africano de Migraciones, un centro de reflexión panafricano inaugurado recientemente con sede en Rabat, que tiene como objetivo "restablecer las verdades" sobre la cuestión migratoria, y conciliar entre los intereses de África y Europa "cuando parezcan contradictorios". El monarca subrayó que las bases de cooperación entre la Unión Africana y la Unión Europea se rigen por garantizar la educación, acelerar la formación y el empleo de la juventud, promover la cultura y ordenar la migración y la política de movilidad. Los líderes de la Unión Europea y la Unión Africana se encuentran desde ayer en la capital belga con motivo de la sexta cumbre entre ambas regiones, que no tenían una reunión de estas características desde noviembre de 2017.