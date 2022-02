Ministerio dominicano recomienda la mascarilla pese a la orden del presidente

Santo Domingo, 18 feb El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana recomendó el uso de mascarillas en lugares públicos, un día después de que el presidente Luis Abinader anunció que su uso ya no es obligatorio. El uso de mascarillas "será de rigor" en centros de salud y en el transporte público y se recomienda en cualquier lugar público, abierto o cerrado, según indica una resolución del Ministerio publicada la noche del jueves. Del mismo modo, las autoridades de salud recomendaron evitar aglomeraciones, establecieron que una persona que haya dado positivo por coronavirus debe permanecer siete días en aislamiento y mantuvieron otras recomendaciones que estaban en vigor sobre vacunación o sobre cuidados para prevenir contagios de covid-19. La resolución fue publicada un día después de que el presidente Abinader anunció el levantamiento de todas las restricciones impuestas por la pandemia en el país. A pesar del anuncio de Abinader, el jueves pocas personas se quitaron la mascarilla en el transporte público y en los centros comerciales o laborales de la capital dominicana. Abinader justificó el levantamiento de las restricciones por la mejoría de los indicadores de salud y por el "éxito" del programa de vacunación contra la covid-19, a pesar de que este no ha cumplido la meta de vacunar al 70 % de la población adulta. Hasta el momento, 5,8 millones de personas, cerca del 55 % de la población del país, se han puesto dos dosis y 2,1 millones han recibido al menos una dosis de refuerzo, según las estadísticas oficiales, que no aclaran la edad de los vacunados. República Dominicana contabiliza 570.889 contagios y 4.354 fallecimientos desde marzo de 2020; y acaba de controlar la quinta ola causada por la variante ómicron del coronavirus.EFE mp/rml