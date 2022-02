Más de 300 desplazados en un pueblo de la RCA por la violencia esta semana

Bangui, 18 feb La violencia de grupos armados desplazó solo en los últimos días a más de 300 personas de la localidad de Sam-Ouandja, en el noreste de la República Centroafricana, informó hoy la misión de las Naciones Unidas en el país, MINUSCA. Los afectados, que suponían al menos 49 hogares e incluían menores, huyeron de la violencia en la prefectura de Alto Kotto durante la última semana hacia Birao, la capital de la vecina prefectura de Vakaga (norte), según la misión de la ONU. "Personas armadas vinieron a atacar Sam-Ouandja. Disparaban contra todo y tuvimos que huir con nuestros niños. No tenemos armas para defendernos. Ni siquiera pudimos coger nuestras cosas antes de huir", dijo Hapsita Fadoul, una de las mujeres afectadas que se refugian ahora en las tiendas de urgencia instaladas por la ONU, según recoge el comunicado de la misión centroafricana. Medios locales, sin embargo, atribuyeron la huida a la llegada a la localidad de mercenarios rusos de la empresa privada rusa Wagner -presuntamente vinculada al Kremlin-, que apoyan a las Fuerzas Armadas del país y han sido acusados por las Naciones Unidas de numerosos abusos de derechos humanos. La RCA vive un escenario de violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes procedente del noreste de mayoría musulmana -los Séléka- tomó Bangui, la capital, y derrocó al presidente François Bozizé tras diez años de Gobierno (2003-2013), dando inicio a una cruenta guerra civil. Como resistencia contra los ataques de los Séléka se formaron entonces milicias cristianas anti-Balaka que, como el primer grupo, terminaron divididos en varias facciones armadas. Pese a la firma del histórico acuerdo de paz de 2019, todavía dos tercios del país -rico en diamantes, uranio y oro- están controlados por milicias y, según la ONU, unas 692.000 personas viven ahora desplazadas internamente. Poco antes de las elecciones presidenciales celebradas el 27 de diciembre de 2020 -que la oposición pidió anular tras no poderse abrir más del 40 % de los centros de votación por motivos de inseguridad- varios grupos armados se unieron formando la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) que intentó tomar Bangui en enero de 2021. En octubre de 2021, el presidente de la RCA, Faustin Archange Touadéra, declaró un alto el fuego unilateral con el objetivo de facilitar un diálogo nacional con la oposición y estableció además una hoja de ruta conjunta con la mayoría de grupos armados que integran la CPC. A finales de octubre, las principales fuerzas opositoras, agrupadas en la Coalición de la Oposición Democrática (COD-2020), abandonaron el comité de preparación del diálogo como protesta tras una solicitud del presidente de la Asamblea Nacional para que se retirara la inmunidad parlamentaria a varios de sus diputados, de quien la justicia investigaba su complicidad en la formación del CPC. Después de finalizar su investigación y no encontrar indicios que los inculparan, el fiscal general suspendió la solicitud para levantar su inmunidad a finales de enero y la oposición anunció su reincorporación a la organización del diálogo. El Gobierno prevé que el "diálogo republicano" -que finalmente no incluirá a los grupos armados, con quien mantendrán conversaciones por otras vías- se celebre el próximo mes de marzo. La MINUSCA, creada en septiembre de 2014 mediante la resolución 2149 del Consejo de Seguridad de la ONU, destina cerca de 12.000 efectivos de diferentes nacionalidades al mantenimiento de la paz en este país. EFE en-lbg/fpa