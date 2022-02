Más de 1.000 menores de edad han muerto por covid en México, denuncian ONG

Ciudad de México, 18 feb Más de 1.000 menores de edad han muerto en México debido a la covid-19, denunciaron este viernes organizaciones civiles, que exigieron a las autoridades de salud la vacunación de la población de entre 5 y 14 años. En un comunicado firmado por más de una decena de organizaciones, encabezadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las asociaciones precisaron que hasta el pasado 30 de enero, la propia Secretaría de Salud ha reportado 295.233 contagios, 12.977 hospitalizaciones, 971 intubaciones y 1.088 defunciones en el rango de edad de 0 a 17 años debido a la covid-19. Denunciaron que pese a que están por cumplirse dos años de la pandemia y se siguen desarrollando variantes cada vez más contagiosas, además de que el Gobierno mexicano aplica dosis de refuerzo a los adultos, todavía no se planea adquirir vacunas para la población de entre 5 y 14 años de edad, "ni están incluidos en la estrategia nacional de vacunación". Esto, pese a tener una política de regreso a clases presenciales, en la que, precisaron, el Gobierno "no considera todas las previsiones necesarias para salvaguardar la salud de niñas, niños y adolescentes", por lo que muchas familias han optado por no enviar a sus hijos a la escuela. Aseguraron que se ha ignorado el posible desarrollo de covid persistente o largo y se comunica un mensaje de falsa seguridad que expone a los menores "a un riesgo de contagio aún mayor". Recordaron que la vacuna Pfizer-BioNTech fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y los organismos reguladores de Estados Unidos (FDA/CDC) para aplicación de dos dosis (de 5 a 11 años de edad) y tres dosis (de 12 a 17 años de edad), exaltando importantes beneficios para esta población. "Sin embargo, la negativa para la vacunación generalizada de niñas y niños de 5 a 12 años continúa en nuestro territorio nacional", dijeron, contrario a lo que sucede en consulados mexicanos de Estados Unidos y en otros países, donde ya se ha decidido vacunar a ese grupo etario. "No podemos permitir que se sigan poniendo los derechos humanos de la niñez y adolescencia mexicana, en perspectiva adultocéntrica, en segundo plano. La omisión y el desdén resultan inaceptables", aseveraron las entidades civiles. Finalmente, dijeron que no se pueden seguir "esperando milagros" ni que la pandemia llegue a su límite para tomar acciones. "Exigimos que se diseñen las medidas de política pública para tales efectos, que se validen socialmente, y que se destinen los recursos necesarios para realizar una jornada de vacunación generalizada para las niñas, niños y adolescentes en México", concluyeron. México suma más de 5,36 millones de casos de covid y 314.598 decesos, lo que le convierte en el quinto país del mundo con más fallecimientos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. EFE csr/mqb/dmt