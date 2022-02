Luka Doncic destroza a los New Orleans Pelicans con 49 puntos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb Luka Doncic destrozó este jueves a los New Orleans Pelicans con 49 puntos que fueron fundamentales para que los Dallas Mavericks se fueran al parón del All-Star con una nueva victoria (118-125). El esloveno, que logró además 15 rebotes y 8 asistencias, anotó 17 de 35 en tiros (7 de 14 en triples) y estuvo especialmente brillante en el primer cuarto (19 puntos) y en el tercer parcial (20 puntos). CJ McCollum (38 puntos con 7 triples) fue el mejor de unos Pelicans en los que el español Willy Hernangómez no tuvo minutos. Los Mavericks llegaron a ganar de 24 puntos en el tercer cuarto pero se relajaron en el último parcial (37-20 para los Pelicans). En cualquier caso, los de Dallas han ganado seis de sus últimos siete partidos y son ahora quintos de la Conferencia Oeste (35-24). Buena parte de esa racha se la deben a Doncic, que está jugando a un gran nivel en los últimos partidos. El lunes fue escogido jugador de la semana 17 en el Oeste al promediar 43 puntos, 10,3 rebotes y 8,3 asistencias en los tres encuentros que disputaron los Mavericks la pasada semana. El base destacó sobre todo en su doble enfrentamiento ante Los Angeles Clippers, un equipo con el que mantiene una intensa rivalidad ya que ha eliminado a los Mavericks en primera ronda de los playoffs de las dos últimas temporadas. Así, Doncic batió el pasado jueves su récord de anotación en la NBA con 51 puntos (17 de 26 en tiros, 7 de 14 en triples), 9 rebotes y 6 asistencias en la victoria de los de Dallas ante los angelinos. En cambio, Doncic no pudo evitar la derrota ante los Clippers el pasado sábado pese a que consiguió 45 puntos (15 de 33 en tiros), 15 rebotes y 8 asistencias. Doncic participará este domingo en el encuentro del All-Star de la NBA que se jugará en Cleveland (EE.UU.). EFE dvp/ics