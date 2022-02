LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 18 de febrero de 2022

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES

KIEV - Rusia anuncia ejercicios masivos de sus fuerzas nucleares en un momento de crecientes tensiones entre el Este y el Oeste y Estados Unidos lanza algunas de sus advertencias más duras y detalladas hasta la fecha sobre cómo podría desarrollarse la invasión rusa de Ucrania. Por Vladimir Isachenkov, Yuras Karmanau y Darlene Superville. 860 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-TENSIONES-ONU: El mundo es más peligroso ahora que durante la Guerra Fría, dice líder de la ONU.

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES-ZONA VOLÁTIL

KIEV - Mientras el mundo pone su atención en las tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania para ver si hay señales de que se preparan a invadir, funcionarios occidentales advierten que la chispa podría venir del este. En las líneas de fuego de esa zona volátil, observadores internacionales reportan más de 500 explosiones de obuses en 24 horas, cuatro veces más que en un día promedio del mes anterior. Estados Unidos ha dicho que el conflicto latente allí podría servir de pretexto para que Rusia se lance a cruzar la frontera. Por Lori Hinnant. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-CANADÁ-PROTESTAS

OTTAWA - Comienza el arresto de los camioneros que han paralizado el tráfico en Ottawa durante tres semanas en protesta contra las medidas para frenar el COVID-19. Algunos participantes de la protesta se entregaron y fueron detenidos. Se observó que algunos estaban esposados. Por Rob Gillies, Wilson Ring y Robert Bumsted. 390 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemania supera el pico de nuevas infecciones diarias de COVID-19.

-CORONAVIRUS-SURCOREA: Se multiplican por 25 los casos de ómicron en Corea del Sur.

-CORONAVIRUS-ÁFRICA VACUNAS: Seis países africanos tendrán tecnología para vacunas COVID-19.

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno al reciente conflicto entre el periodista Carlos Loret de Mola y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, las tropas en Ucrania y a una ex primera dama mexicana. Aquí están los hechos: el dueño de un diario mexicano no fue encarcelado. Un video de tropas ucranianas no muestra un ejercicio militar en 2022. Empresas españolas no dejaron México en protesta por condiciones del presidente. La ex primera dama mexicana Margarita Zavala no fue arrestada por orden presidencial. Un actor mexicano no tuiteó sobre el hijo de López Obrador. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.447 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-REHENES-FAMILIAS

WASHINGTON - Las familias de estadounidenses rehenes y detenidos en el extranjero se sienten exasperadas por lo que consideran una indisposición del Departamento de Justicia a considerar intercambios de prisioneros que puedan hacer que sus seres queridos regresen a casa. Everett Rutheford dice que su sobrino, Matthew Heath, está detenido en Venezuela por lo que su familia dice son cargos falsos de armas de fuego. Hay unos 60 estadounidenses retenidos como rehenes o encarcelados injustamente, una definición que cubre a norteamericanos considerados inocentes o prisioneros con el propósito de obtener concesiones de Washington. Por Eric Tucker. 1.320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-MINERÍA

QUITO - La naciente y multimillonaria actividad minera reclama espacio y posesiona a sus productos entre los de mayor exportación de Ecuador. Por Gonzalo Solano. 981 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CHILE-BANDA PRESIDENCIAL

SANTIAGO DE CHILE - Un sindicato textil chileno compuesto por mujeres confecciona la banda presidencial que portará Gabriel Boric cuando asuma el poder el próximo 11 de marzo. Nunca un mandatario chileno llevó una banda presidencial elaborada por un sindicato de trabajadoras textiles, sostienen con orgullo varias de las 16 mujeres a cargo de la tarea. Por Patricia Luna. 843 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MÉXICO-LGBT

CIUDAD DE MÉXICO - El joven mexicano Fausto Martínez logra a través de un amparo judicial que se incluya el género no binario en su acta de nacimiento, una decisión considerada histórica por las organizaciones humanitarias que esperan que la medida abra el camino a otros miembros de la comunidad LGBT en México que han luchado por años por su derecho de identidad de género. Por Fabiola Sánchez. 739 palabras. ENVIADO.

CAR-GEN PUERTO RICO-PROTESTAS

SAN JUAN - Las protestas se multiplican en Puerto Rico a medida que los empleados gubernamentales exigen subidas salariales y mejoras en las pensiones. Muchos han salido a la calle, alentados e inspirados por los miles de maestros de escuelas públicas que abandonaron las aulas a principios de mes para reclamar un incremento en su sueldo. Por Dánica Coto. 1166 palabras. AP Foto. ENVIADO

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 10 y el 17 de febrero de 2022. 67 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-DAUNTE WRIGHT-JUICIO

MINNEAPOLIS - La madre de Daunte Wright afirma que nunca podrá perdonar a una ex agente de policía de un suburbio de Minneapolis que mató a tiros a su hijo. En declaraciones durante la audiencia en que se dictará sentencia a Kim Potter, culpable de homicidio por negligencia, Katie Wright agregó que sólo se referirá a Potter como “la acusada” porque Potter únicamente se refirió a su hijo de 20 años como “el conductor” durante el juicio. Por Amy Forliti. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CALIFORNIA-UNIVERSIDAD RENUNCIA

LOS ÁNGELES - El rector de la Universidad Estatal de California (CSU), el sistema universitario público más grande de Estados Unidos, renuncia tras las acusaciones de haber gestionado mal denuncias sobre conducta sexual inapropiada. Por Robert Jablon. 261 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-POL ESPAÑA-DERECHA

MADRID - Los meses de tensiones latentes en el principal partido opositor español llegan a un punto crítico con revelaciones de que miembros del Partido Popular tratan de lanzar una presunta campaña de calumnias contra una estrella ascendente en las filas de la organización. Se acusa a miembros del partido de contratar detectives para investigar un contrato de provisión de mascarillas negociado en el peor momento de la pandemia de coronavirus por un familiar de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por Aritz Parra. 610 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN INDIA-ATAQUES SENTENCIA

NUEVA DELHI - Un tribunal de India sentencia a muerte a 38 personas por una serie de ataques con bomba que causaron más de 50 muertos y 200 heridos. Los ataques ocurrieron en 2008 en la ciudad de Ahmedabad, en el estado de Gujarat, que tiene antecedentes de enfrentamientos violentos entre hindúes y musulmanes. Por Ashok Sharma. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-LÍBANO

JERUSALÉN - El ejército de Israel dispara misiles interceptores y moviliza a su aviación luego de lo que describe como un dron lanzado desde Líbano cruce su tensa frontera norte. 250 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN GRECIA-BARCO INCENDIADO

ATENAS - Evacuan a más de 280 personas de un transbordador que ardió en el noroeste de Grecia cuando navegaba hacia el sur de Italia. 186 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-OLI PATINAJE ARTÍSTICO-BACH

BEIJING - El presidente del COI, Thomas Bach, se suma al apoyo mundial hacia la patinadora rusa Kamila Valieva al criticar a su comitiva y cuestionar si la deportista de 15 años debía estar bajo esa presión en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Por Graham Dunbar. 525 palabras AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN CORONAVIRUS-DE MIÑAUR

BARCELONA - El tenista australiano Álex de Miñaur rechaza las acusaciones que lo vinculan con una pesquisa de la policía española hacia personas sospechosas de haber pagado por certificados de vacunación contra COVID-19 falsos. Por Joseph Wilson. 409 palabras AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN RESEÑA-UNCHARTED

SIN PROCEDENCIA - Aventuras alrededor del mundo con rompecabezas, túneles y trampas ocultas son por naturaleza divertidas. Incluso una blanda imitación, que es lo que la nueva adaptación del videojuego de PlayStation “Uncharted” es: puede hacerte pasar un buen rato, escribe el guionista de The Associated Press Jake Coyle en su reseña. Lo que obtengas de “Uncharted” seguramente dependerá de tu estándar de “buen rato”. Si lo que quieres en una búsqueda de tesoro, sin importar sus recompensas, lo tienes con la película que se estrena este fin de semana. Por Jake Coyle. 900 palabras. AP Foto.

ESP-ART GBRETAÑA-SUBASTA-ARTE MODERNO

LONDRES - Obras de Pablo Picasso, Mark Rothko, Andy Warhol y otros maestros modernos serán subastadas como parte del duro divorcio de una pareja multimillonaria. La casa de subastas Sotheby’s anuncia ofrecerá 30 obras de la Colección Macklowe el 16 de mayo en Nueva York. Eran parte de la colección del desarrollador de propiedades Harry Macklowe y su esposa Linda, quienes la crearon a lo largo de 40 años y se separaron en 2016. Las piezas están valuadas en cientos de millones de dólares. Por The Associated Press. 300 palabras. AP Foto.

ESP-CIN CATE-BLANCHETT

NUEVA YORK - El Lincoln Center honrará a Cate Blanchett con su 47 Premio Chaplin en la gala benéfica anual de la organización. El premio para Blanchett será entregado el 25 de abril en el Alice Tully Hall del Lincoln Center. Spike Lee, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Elizabeth Taylor, Martin Scorsese, Meryl Streep y Sidney Poitier han recibido el premio previamente. Por Associated Press. 300 palabras. AP Foto.

