La conducción autónoma está cada vez más cerca

HANDOUT - ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que se cumpla el sueño de un tráfico urbano totalmente autónomo? Foto: Hyundai/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Hora punta en la ciudad alemana de Düsseldorf. Mientras que por los rostros de la mayoría de los conductores se extiende una expresión de enfado e impaciencia, la persona al volante del Mercedes parece completamente relajada y tranquila. Y por una buena razón: la berlina de lujo, que aún conserva los adhesivos publicitarios, es uno de los primeros Mercedes Clase S equipado con el sistema Drive Pilot. El autopiloto, que ya ha comenzado a comercializarse, marca el siguiente paso en el camino hacia la conducción autónoma. "Este sistema, que pronto también pasará a ser parte del equipamiento del EQS, hace que, por primera vez en Alemania, sea técnicamente posible y legalmente admisible apartar las manos del volante y los ojos de la carretera", afirma el director del proyecto, Gregor Kugelmann. Al mismo tiempo, el ejecutivo acota que, como la ley avanza a ritmo más bien lento, la situación del tráfico debe ser predecible y el conductor debe tener tiempo suficiente para retomar el mando en caso de necesidad, el piloto automático solo está permitido actualmente hasta los 60 km/h y exclusivamente en la autopista. Esto significa que Mercedes-Benz está haciendo posible, en Alemania, y sobre todo legalmente, lo que marcas como Cadillac o Tesla llevan años propagando en Estados Unidos: conducción sin manos en carreteras de largo recorrido. En determinadas rutas y circunstancias, el sistema de asistencia a la conducción Super Cruise de Cadillac, filial de General Motors, permite hace tiempo colocar las manos en el regazo o incluso dar una mirada a los niños en el asiento trasero. Con el Autopilot de Tesla, los coches pueden circular por autopistas, carreteras secundarias e incluso núcleos urbanos sin que el conductor tenga que intervenir constantemente. La diferencia radica en que estos últimos sistemas aún están en fase beta. Además, el conductor tiene siempre la responsabilidad y a veces se producen accidentes más o menos fatales que atraen indefectiblemente la atención del público. Según Kugelmann, en el caso de Mercedes, esto no puede ocurrir, por lo que el fabricante avala plenamente el sistema y asume la responsabilidad, regulando al mismo tiempo su uso. Los responsables del desarrollo del sistema señalan que no solo las condiciones de tráfico deben ser las adecuadas, sino también la visibilidad, ya que de otro modo las cámaras y los sensores del radar, del lidar y los ultrasónicos no podrían funcionar correctamente. En caso de lluvia o de oscuridad, por ejemplo, el Drive Pilot requiere inmediatamente la intervención del conductor. Como el conductor debe estar siempre atento para retomar la conducción, este está permanentemente vigilado por una cámara. Si cierra los ojos o incluso se levanta del asiento mientras conduce, el piloto automático también deja de funcionar. Hay, a la vez, otras empresas que trabajan a toda máquina en sistemas que pretenden prescindir totalmente de los conductores. Utilizados como taxis robóticos, lanzaderas o transportes de mensajería no tripulados, estos pretenden abrir nuevos modelos de negocio y, al mismo tiempo, mejorar la fluidez del tráfico en los núcleos urbanos gracias a un mejor aprovechamiento de cada vehículo. "Al fin y al cabo, nuestros coches están la mayor parte del tiempo parados en la ciudad", señala Vincent Cobée, director general de Citroën, quien tiene la visión de una especie de "skate" o plataforma con ruedas a la que se le pueden añadir diferentes cápsulas o módulos. Al igual que otras empresas venden aplicaciones para móviles, Cobée solo aspira a construir el monopatín eléctrico junto con la tecnología para el piloto automático y dejar en manos de terceros qué cápsulas, ya sea de oficina, para grupos de viaje, de salones privados o incluso de gimnasios móviles, recorren la ciudad con él. Citroën y el consorcio llamado Urban Collectif no están solos en esta utopía. Al igual que los franceses, muchos fabricantes planean conceptos similares, a veces más y a veces menos futuristas. La filial de Hyundai, Mobis, por ejemplo, también presentó en la CES de Las Vegas un sistema de transporte automatizado con vehículos robóticos grandes y pequeños. Según la visión de los coreanos, este pronto estará zumbando por calles y viviendas. Todo esto suena a futuro lejano. Sin embargo, según el experto alemán en automoción Ferdinand Dudenhöffer, este ya ha comenzado hace tiempo. Y pone como ejemplo a China: "Allí ya se pueden ver los primeros coches robot en la carretera", asevera. El experto explica que AutoX, con sede en la moderna ciudad de Shenzhen, es la primera empresa que cuenta con este tipo de taxis que circulan por una superficie de 168 kilómetros cuadrados, mientras que en Pekín las empresas Baidu Apollo y Pony.ai tienen la licencia para lanzar 67 vehículos lanzadera sin conductor en una superficie de 350 kilómetros. Según Kersten Heineke, de la consultora alemana McKinsey, esto no acaba aquí, y calcula que los primeros autopilotos para autopistas se pondrán en marcha en 2024/25 y los taxis robot al año siguiente. El fabricante chino de vehículos Zeekr ha presentado en la feria CES un taxi robot bastante realista para Waymo, filial de Google dedicada al desarrollo de vehículos autónomos. Los proveedores, por su parte, han mejorado el rendimiento de componentes clave, tales como sensores lidar u ordenadores centrales, han bajado los precios y han anunciado que todos estos estarán disponibles en breve. Incluso fabricantes como General Motors han anunciado la producción en serie de coches autónomos para mediados de esta década. dpa