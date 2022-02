"La Borinqueña" vuelve para luchar por la energía limpia

Nueva York, 18 feb "La borinqueña", primer cómic con una protagonista mujer y latina, vuelve este año a la carga, con una nueva entrega donde la superheroína lucha por las energías limpias en Puerto Rico y su mejor aliada es una activista ambiental encarnada por la imagen de la actriz y cantante puertorriqueña Rosario Dawson. El propósito del libro "La Borinqueña Guest Starring Rosario Dawson", que se estrena a nivel internacional el 6 de abril para reconocer El Día de la Tierra, será en esta ocasión educar a la gente sobre el uso de los paneles solares en la isla, todo ello con el apoyo de la ONG Natural Resources Defense Council (NRDC) con sede principal en Nueva York. En esta nueva historia, "La Borinqueña", una superheroína surgida en 2016, afroboricua y de amplias caderas y que viste con la bandera de Puerto Rico, lucha contra los que quieren evitar la instalación de los paneles, explicó a Efe su creador Edgardo Miranda Rodríguez, de origen puertorriqueño. "Ella, como superheroína, defiende la instalación de los paneles contra unos villanos que tratan de impedirlo", sostuvo el fundador y director creativo de Somos Arte. Con esta nueva historia trata de concienciar sobre un proyecto que la NRDC ya empezó en Puerto Rico después del huracán María, que devastó la isla en 2017, para instalar paneles y baterías, lo que ya completó en dos organizaciones comunitarias, "lo que mucha gente desconoce", dice. "A la gente le encanta hablar de cómics, de películas, pero no de este tipo de temas", argumentó el creador de La Borinqueña (que deriva su nombre de Borinquen, como se conoce a Puerto Rico y es también el nombre del himno de la isla), quien a través de esta heroína y sus aventuras expone diferentes situaciones en Puerto Rico. "La Borinqueña" contará con los Nitaínos, el nuevo grupo de súper héroes que debutaron en la pasada edición, creados también por Miranda Rodríguez, de origen puertorriqueño. Explicó que acogió la propuesta de la NRDC de que un artista famoso participara en su nueva historia y decidió que fuera Rosario Dawnson, que ya ha aparecido antes junto a La Borinqueña en campañas en la comunidad latina, entre ellas para exhortarles a inscribirse y votar. Con su imagen para esta entrega, Dawnson busca concienciar de que "los puertorriqueños pueden ser líderes internacionales para una transición a energía renovable y La Borinqueña los protegerá de los villanos", indicó el novelista. "Mi madre me crió para defender la justicia social. Cuando tenía diez años, usé mi voz para salvar árboles. Los carteles que hice de niña me mostraron que el arte tiene el poder de conectar e inspirar a otros a hacer cambios", indicó por su parte la actriz en una declaración escrita. "Creo, como La Borinqueña, que Puerto Rico puede ser un modelo para una transición hacia energías renovables más limpias", afirmó. La iniciativa del NRDC en la isla busca instalar el mayor número de paneles y baterías en ONGs y otros grupos que puedan dar servicios a la comunidad en caso de surgir otra crisis, como la del huracán María, que dejó la isla sin energía por cerca de un año, comentó a Efe Luis Martínez, director del programa de clima y energía limpia de la ONG para el sureste de EE.UU. La NRDC está trabajando con organizaciones comunitarias y está en una fase de instalar otros paneles en una que administra albergues para víctimas de violencia de género y otra que brinda servicios para desamparados, indicó además Martínez. "Las comunidades quieren mejorar su resiliencia al clima y brindar servicio a la población, que es lo que estamos buscando", afirmó. Para esta entrega se han realizado nueve portadas, que ya pueden ordenarse, ilustradas por diversos artistas que han donado su trabajo y con el dinero que se recaude de sus ventas se comprarán paneles para instalar en la isla. En cada portada y la novela Dawson vestirá piezas de su línea de moda Studio One Eighty-Nine, con sede en Ghana y EE.UU, hecha en África y de inspiración africana.