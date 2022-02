Junior y América de Cali se enfrentan con la necesidad de ganar

Bogotá, 18 feb Junior y América de Cali disputarán el próximo domingo el partido más llamativo de la octava jornada de la Liga colombiana no solo por la rivalidad deportiva, sino porque sus técnicos están en la cuerda floja por los malos resultados de este año. Al mando del onceno Tiburón, que ha cosechado nueve puntos de 21 posibles, está el argentino Juan Cruz Real, mientras que los Diablos Rojos, que tienen como timonel a Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, suman nueve enteros en siete salidas. El balance de los dos técnicos está en rojo y las hinchadas comienzan a pedir sus cabezas porque consideran que son responsables del bajo rendimiento de los equipos. Para tratar de salir del atolladero, que contabiliza cuatro derrotas de visitante, Cruz Real podrá contar con Walmer Pacheco, Fernando Uribe, Dany Rosero y Jhon Pajoy, que no han estado en los últimos juegos por lesión. Mientras tanto, tras su más reciente empate con La Equidad (1-1) Osorio dijo que su equipo tiene que corregir "muchas cosas" pero que hará énfasis en hacer goles porque pese a que logran tejer llegadas, no marcan. Tampoco son buenos los tiempos para el Deportivo Cali que hace escasos dos meses se coronó campeón y ahora es último entre los 20 equipos que disputan el torneo colombiano. Los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel, que se miden este domingo con Alianza Petrolera, han perdido seis partidos, en uno de los peores arranques que hayan tenido los Azucareros en su historial deportivo que incluye diez títulos de liga. La más reciente derrota fue contra Deportivo Pasto (2-0), tras lo cual Dudamel ha dicho que el equipo está "atravesando una secuencia de derrotas inesperadas que nos lleva a tener que analizar un tema emocional". Por otro lado, Independiente Santa Fe buscará ante Independiente Medellín el aire que le permita respirar porque sus resultados tampoco tienen satisfecha a la hinchada. El técnico del Expreso Rojo, el argentino Martín Cardetti, no ha logrado armar un equipo que dé confianza a sus seguidores para estar en la parte alta de la tabla en la que actualmente es noveno con nueve enteros. Mientras esos equipos pasan trabajos, el Deportes Tolima visitará a la Equidad, con la mira puesta en otros tres puntos que lo mantengan en la cima en la que contabiliza 18 unidades. Su escolta, Atlético Nacional, 14 puntos, recibirá al recién ascendido Unión Magdalena. - Partidos de la octava jornada: 19.02: Independiente Santa Fe-Independiente Medellín, Jaguares-Millonarios y Atlético Nacional-Unión Magdalena. 20.02: Cortuluá-Deportivo Pereira, Deportivo Cali-Alianza Petrolera, Junior-América de Cali y La Equidad-Deportes Tolima. 21.02: Atlético Bucaramanga-Envigado. 22.02: Águilas Doradas-Patriotas y Once Caldas-Deportivo Pasto.