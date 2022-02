Juez argentino deja sin efecto medida que frenaba exploración "offshore"

Buenos Aires, 18 feb Un juez argentino dejó sin efecto este viernes la medida cautelar que había suspendido un proyecto de exploración "offshore" (costas afuera) de hidrocarburos en el norte del Mar Argentino liderado por la petrolera noruega Equinor y en el que también participan la argentina YPF y la anglo-holandesa Shell. “Concédase la apelación deducida con efecto suspensivo”, resolvió el juez federal Alfredo López, de la ciudad de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires), según el escrito al que accedió Efe. La apelación había sido presentada el martes pasado por el Ministerio de Ambiente argentino, que en diciembre último, mediante una resolución, había dado luz verde al proyecto en la Cuenca Argentina Norte (CAN), y las petroleras. El pasado viernes, el juez federal Santiago Martín, de la ciudad de Mar del Plata, había ordenado la "inmediata suspensión de la aprobación" del proyecto, atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, y por el alcalde de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. En su fallo, el juez observó un "cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación" para autorizar el proyecto, objetó la falta de una instancia de consulta al municipio de Mar del Plata y señaló "falencias" en el estudio de impacto ambiental. En la apelación, la cartera ambiental rechazó esos fundamentos y reprochó, entre otros aspectos, que no se haya tenido en cuenta el "interés público comprometido", tanto en materia energética, como en materia "científico técnica" y "de soberanía" . Además de apelar el fallo, el Ministerio de Ambiente recusó al juez Santiago Martín "por manifiesta vinculación con principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad", por lo que el juez Alfredo López tomó este viernes las decisiones del caso. La polémica se desató a finales de diciembre pasado, cuando el Ejecutivo argentino, a través de una resolución del Ministerio de Ambiente, autorizó la exploración sísmica de hidrocarburos en tres bloques de la CAN ubicados a entre 307 y 443 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el mayor centro vacacional de la costa atlántica de Argentina y que vive del turismo y de la pesca. Equinor es la operadora de las tres áreas, aunque en el bloque principal, CAN 100 -de 15.000 kilómetros cuadrados-, está asociada a YPF, controlada por el Estado argentino, y a Shell, y en otro, CAN 114, solo a YPF. EFE vd/lll