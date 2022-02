Javi Fernández: "Me gustaría ser entrenador pero antes hay otros proyectos"

Madrid, 18 feb El patinador Javier Fernández, doble campeón del mundo y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang (Corea del Sur), declaró este viernes, cuatro años después de aquella gesta, que en un futuro le gustaría ser entrenador, aunque admitió que "antes hay que vivir día a día y pensar en los proyectos a corto plazo". Desde su retirada en enero de 2019, con el oro en el Europeo de Minsk (Bielorrusia), Javier Fernández (Madrid, España; 1991) ha centrado sus esfuerzos en ir creando la JF Academy y promocionar el deporte del patinaje con su espectáculo 'Revolution on ice', con el que estará en Madrid el próximo 19 de marzo. "Este años vamos a ver un espectáculo diferente. Vendrán patinadores de todo el mundo, habrá música en directo, acrobacias, pero cambiaremos la rutina de otros tiempos. Queremos interactuar un poco más, hablar de los sentimientos de las personas. Es la historia que queremos hacer", dijo a EFE Javier Fernández, que ha decidido para este nuevo espectáculo unir el patinaje a la poesía de Pablo Neruda. "Quiero hablar del papel de los sentimientos. Neruda ha hecho grandísimos poemas y lo utilizaremos de hilo conductor, pero no solo a él, sino que habrá más cosas. Queremos tocar el sentimiento de sufrimiento, dolor, tristeza, alegría o diversión. Muchos aspectos porque después del tiempo que hemos pasado queremos una recopilación de todo lo que hemos vivido", confesó. Actualmente Javi Fernández está centrando sus esfuerzos en "dar clases, seminarios, campamentos de verano y hacer pistas de hielo en invierno para promover el deporte y estar conectado con el patinaje". "El patinaje tiene la parte de espectáculo y arte que se puede compartir sin competición y en algunos aspectos puede ser más llamativo sin competir. Hay que acercarlo a la gente y que pueda disfrutar de él, de la forma que sea", apuntó. "Me pregunto también si en un futuro seré entrenador y sigo diciendo que sí, que me gusta, pero antes hay que vivir el día a día y poner los proyectos a corto alcance porque los de largo ya vendrán", confesó. Hace cuatro años, Javi Fernández se subió al tercer cajón del podio en los Juegos Olímpicos de PyeongChang, una gesta que recuerda con cariño porque "las probabilidades de conseguir medallas eran muy pocas". "No me lo llego a creer. Piensas en cómo ha podido pasar y no se encuentra la definición rápida. Sabemos lo complicado que es el deporte y la competición y por eso me daba igual que fuera de bronce o de plata. Para mí el bronce tiene el mismo valor que si fuera oro", señaló. Estos últimos Juegos de Pekín los ha pasado comentando para televisión, una nueva faceta profesional. "Se echa de menos estar en la pista pero también lo pasas bien comentando de manera diferente. He disfrutado estando sentado viendo el patinaje", concluyó.