Grecia dice que el conflicto en Ucrania no tendrá ganadores, "todos perderán"

Moscú, 18 feb El ministro de Exteriores de Grecia, Nikos Dendias, aseguró hoy en Moscú que un conflicto bélico en Ucrania no tendría ganadores, porque "todos perderán". "El conflicto en Ucrania no va a tener ganadores, todos saldrán perdiendo", dijo el canciller griego durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, al defender la necesidad de "una inmediata desescalada". Agregó que Atenas también aboga por la implementación de los acuerdos de Minsk para favorecer un arreglo diplomático de las tensiones actuales. "Todas las partes deben cumplir esos acuerdos", subrayó. Dendias dijo que Grecia siempre se ha pronunciado y sigue pronunciándose a favor de un diálogo abierto y directo con Rusia en todas las plataformas bilaterales y multilaterales. "Hemos tomado con seriedad las preocupaciones rusas acerca de su seguridad, pero también tenemos en cuenta las preocupaciones de otros países europeos", indicó. En este sentido, agregó, en opinión de Atenas, los asuntos relacionados con la arquitectura de seguridad europea deben discutirse en base al diálogo y el derecho internacional. También mostró su preocupación por la comunidad griega que vive en Ucrania en territorios fronterizos con Rusia. "Para Grecia tiene especial importancia el asunto de la diáspora griega que es numerosa y está presente, en particular, en Mariúpol", ciudad cercana a la frontera con Rusia, dijo. Lavrov, a su vez, reiteró la gran preocupación de Moscú por el aumento de violaciones de alto el fuego en el Donbás, entre separatistas prorrusos y el Ejército ucraniano. "Estamos muy alarmados por las noticias sobre el drástico aumento de ataques en el Donbás", dijo. El jefe de la diplomacia rusa señaló que los ataques se realizan con "armamento vetado por los acuerdos de Minsk" para el arreglo pacífico del conflicto en el este ucraniano y acusó a Kiev de sabotear el pacto.