Forlán, "muy contento" por la campaña de Real Betis de Pellegrini en España

Montevideo, 18 feb El exinternacional uruguayo Diego Forlán se define "muy contento" por la campaña que Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, está cumpliendo en la Liga española de fútbol, donde ocupa la tercera posición, a 11 puntos del líder, el Real Madrid. En una entrevista con Efe destacó el trabajo del que fuera su entrenador en el Villarreal español entre 2004 y 2007 y que, tras una extensa trayectoria en países como Chile, Argentina, Ecuador e Inglaterra, ahora mantiene al equipo verdiblanco pugnando por el liderato de la Liga, solo por detrás de los 'merengues' y de su rival andaluz, Sevilla. "Manuel tiene esas cosas, que equipos que agarra siempre los pone ahí cerca, caso Villarreal", dijo. "Él tiene esa mano, conoce y no me sorprende para nada estar en la situación que está. Arma un buen grupo, maneja muy bien los entrenamientos. Obviamente que lo mío fue hace muchísimo tiempo, yo creo que ha cambiado un poco de aquella época, pero tiene esa capacidad y por algo está donde está", añadió. En su opinión, trabajar con el mismo cuerpo técnico, con el que lleva tantos años, hace que sea más fácil". "La verdad es que me pone muy contento", concluyó. Consultado sobre el perfil del técnico chileno, infravalorado en algunos momentos, Forlán dijo tener claro que es alguien muy bien situado entre "la gente que conoce de fútbol". "Si yo fuera dueño de equipos en Europa y me hablan de Manuel Pellegrini, yo sé que tengo la tranquilidad y seguridad de que va a ser un equipo competitivo, que va a intentar jugar bien y que va a estar peleando al nivel de lo que le puedan dar a nivel de herramientas con los jugadores", explicó. El ex jugador del Atlético de Madrid español, del Manchester United inglés y del Independiente argentino destacó que el hecho de que equipos como los rivales andaluces, Sevilla y Betis, hayan entrado en la pugna por los primeros puestos de la Liga, "brinda una competitividad muy buena y grande". "Que tu rival haya crecido hace que vos quieras crecer también y eso viene muy bien", dijo en alusión al equipo entrenado por el exseleccionador de España Julen Lopetegui. Forlán, retirado profesionalmente del fútbol en agosto de 2019, aunque con un partido de despedida jugado en Montevideo en diciembre de ese año, jugó en la Liga española entre 2004 y 2012, periodo en el que jugó en Villarreal y Atlético de Madrid. Fue máximo goleador en ambos clubes, con los que, además, logró la Copa Intertoto con el 'submarino amarillo' y la Liga Europa y la Supercopa europea con los rojiblancos. EFE cmm/hbr (video)