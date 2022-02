Eurodiputados exigen libertad de defensores hondureños finalistas del Sájarov

Madrid, 18 feb Eurodiputados de los grupos Socialistas y demócratas, Verdes y de Izquierda exigen la liberación inmediata de los defensores ambientales hondureños del caso conocido como Guapinol y que fueron finalistas del premio Sájarov. Los eurodiputados Mónica Silvana, del grupo Socialista & Democratas (S&D), Tilly Metz, de los Verdes/ALE y Miguel Urbán Crespo, del Grupo de la Izquierda, señalan en un comunicado que el pasado 11 de febrero la Corte Suprema de Justicia de Honduras admitió los recursos de amparo presentados, declarando nulo el proceso judicial y absolviendo a los ocho defensores de Guapinol que se oponían a una explotación minera que amenazaba varias fuentes de agua. Sin embargo, según la nota, seis de los activistas -finalistas del Premio Sájarov- que ya han pasado 29 meses de "detención arbitraria en relación con cargos fabricados, según afirma el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, siguen en prisión". Por ello, señalan los eurodiputados, "exigimos la liberación inmediata de los seis defensores de los derechos humanos" y del derecho al agua de varios ríos. La diputada del Grupo S&D, Mónica Silvana, afirma que el Parlamento Europeo y su agrupación han seguido "muy de cerca el caso Guapinol, finalista de nuestro Premio Sájarov", y recibieron con "alegría" la decisión de nulidad del juicio por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, pero siete días después "no entendemos por qué no se ejecuta esta declaración de nulidad". En opinión de la eurodiputada, "la justicia no solo debe ser justa sino que debe ser ágil para evitar más dolor a las víctimas y sus familias, pero también para incentivar la participación de la sociedad civil organizada en condiciones seguras”. Tilly Metz, del grupo de los Verdes/ALE, señala que saludan la decisión de la Corte Suprema hondureña, porque este " es un hito clave en la defensa de los derechos humanos y el derecho al agua en Honduras. La lucha por la justicia ambiental de los defensores ambientales de Guapinol no es solo de ellos, es nuestro objetivo común. Nunca debieron haber sido encarcelados y ahora deberían ser liberados y reparados por su sufrimiento". Metz insta a no olvidar el "daño ambiental continuo causado al río Guapinol", por ello, pide al nuevo gobierno de Honduras que "garantice" que las comunidades puedan disfrutar de "su derecho a un medio ambiente seguro y saludable”. Por su parte, el eurodiputado Miguel Urbán Crespo manifiesta que los juzgados hondureños de Trujillo y Tocoa "extienden el dolor de los activistas tras 29 meses de prisión ilegítima y desconocimiento no solo de la institucionalidad hondureña sino de lo que cientos de voces del Comité Municipal de Guapinol, a través de organismos hondureños e internacionales, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre La Detención Arbitraria y desde el Parlamento Europeo vienen exigiendo: libertad inmediata para quienes defienden el agua como un derecho humano". Ante esta situación, exige "verdad, justicia y reparación para los ocho defensores". Los defensores de derechos humanos de Guapinol son integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), movimiento creado en 2015 para defender los derechos locales y el derecho al agua de los ríos y el Parque Nacional Cerro Botadero. Los activistas defendían las fuentes de agua ante el riesgo de contaminación de los ríos Guapinol, San Pedro y Ceibita por la actividad minera de hierro. "Los defensores de Guapinol han enfrentado criminalización, amenazas y hostigamiento", dice la nota. Ocho de los defensores fueron finalistas del Premio Sájarov del Parlamento Europeo 2020: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz. EFE lul/mmg