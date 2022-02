Encapuchados intimidan a un aspirante presidencial colombiano en una universidad

Bogotá, 17 feb Un grupo de encapuchados obligó este jueves al precandidato presidencial colombiano Sergio Fajardo a salir de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), en el centro del país, en momentos en que hacía campaña electoral. Así lo informó Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, en redes sociales en donde aseguró que "encapuchados nos forzaron a abandonar la UTP, algo que no nos había pasado jamás en ninguna universidad. Es una lástima que la violencia política y el odio hagan que unos pocos impidan el libre ejercicio de la democracia". Pese al incidente, el exalcalde de Medellín aseguró que no se detendrá en su campaña y confió en que en un futuro se pueda encontrar con los estudiantes de la UTP. "Las universidades deben ser lugares de encuentro, de debate, de argumentos e ideas; nunca de la violencia o de la opresión", puntualizó el aspirante presidencial. Igualmente, dijo que sigue firme en la apuesta por la educación, en particular por la pública y reafirmó que es un convencido de la "educación como motor de la transformación social. En resumen: la educación es la revolución". Fajardo, junto con Carlos Andrés Amaya, el exministro Alejandro Gaviria, el excongresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Enrique Robledo, hacen parte de la Coalición Centro Esperanza. Los colombianos irán a las urnas el próximo 13 de marzo para elegir a los nuevos miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a los candidatos presidenciales de tres coaliciones de centro, izquierda y derecha. Varios precandidatos de la coalición rechazaron lo ocurrido en la UTP y se solidarizaron con el afectado. "Mi solidaridad con Sergio Fajardo, víctima hoy de un acto violento en Pereira. Las universidades deben ser foros abiertos de discusión, jamás espacios de violencia", escribió Galán en Twitter. Por su lado, Robledo expresó su "total rechazo a la agresión de la que fue víctima Sergio Fajardo por parte de encapuchados en Pereira. No más amenazas y violencia contra nadie en Colombia".