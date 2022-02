Emery: "Debemos seguir creciendo y Granada es esa oportunidad"

Vila-real (Castellón), 18 feb El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que su equipo debe seguir creciendo y que para ello tienen una buena oportunidad este sábado ante el Granada, aunque avisó que no será un partido fácil y que están concentrados en este duelo y no en el de la Liga de Campeones de la próxima semana ante el Juventus. "Estamos centrados en la Liga y lo que supone. Estamos por bajo en puntos, hemos reducido distancia pero seguimos fuera. Las oportunidades se reducen, por lo que debemos estar bien colocados para la recta final, estamos cerca, estamos casi, pero fuera. Debemos seguir creciendo y Granada es esa oportunidad. Solo pensamos en el partido del Granada, esa es la dirección", comentó. "Debemos minimizar los errores, concentración, respetar al rival, que debes correr igual o más, si perdemos esa humildad nos pueden ganar. Ahora hay que actuar y tener rendimiento, el que salga sabe que debe salir a tope y el que salga del banquillo igual. Hemos sido autocríticos por esa racha y ahora debemos trabajar para que no pase otra vez", indicó. Sobre el conjunto andaluz, el técnico apuntó que "es un equipo que me gusta, que ganó al Atlético en casa. Han fichado, pero ya tenían un buen bloque, es un equipo que viene creciendo con un buen técnico. Es verdad que viene de una mala racha, pero compitiendo bien. Esperamos un partido complicado, por la necesidad de ambos y por el nivel de los dos equipos. Nos espera un rival duro y un partido complicado seguro. Ellos son un equipo que tiene muy buenos argumentos". Emery admitió la gran mejora experimentada por su equipo en el trabajo de estrategia, tanto a nivel defensivo como ofensivo, aunque apuntó que es algo que trabajan mucho todos los equipos.