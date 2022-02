Embiid se impone a Giannis, Doncic mete 49 puntos y los Heat ganan con suspense

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb En la última jornada antes del All-Star, Joel Embiid se impuso a Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic deslumbró con 49 puntos frente a los New Orleans Pelicans y los Miami Heat tuvieron que jugar dos prórrogas para tumbar a los Charlotte Hornets. La NBA se marcha ahora a Cleveland (EE.UU.), donde tendrá lugar el fin de semana del All-Star del viernes al domingo, y la temporada regular se reanudará el próximo jueves, 24 de febrero. BUCKS 120 - SIXERS 123 En un enorme enfrentamiento con sabor a playoffs, los Philadelphia 76ers, todavía sin James Harden, asaltaron la cancha de los Milwaukee Bucks con un Joel Embiid sensacional: 42 puntos (14 de 21 en tiros), 14 rebotes y 5 asistencias. Giannis Antetokounmpo rozó el triple-doble (32 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias) en unos Bucks que fallaron un triple de Khris Middleton para haber empatado el partido sobre la bocina. PELICANS 118 - MAVERICKS 125 Luka Doncic destrozó a los New Orleans Pelicans con 49 puntos (17 de 35 en tiros, 7 de 14 en triples), 15 rebotes y 8 asistencias, y llevó a los Dallas Mavericks a su sexta victoria en los últimos siete partidos. CJ McCollum (38 puntos con 7 triples) fue el mejor de unos Pelicans que apretaron sin premio en el último cuarto y en los que el español Willy Hernangómez no tuvo minutos. HORNETS 107 - HEAT 111 Noche de lágrimas en Charlotte. Los Hornets desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en el último cuarto, fallaron un tiro libre decisivo de Montrezl Harrell en la primera prórroga y acabaron cayendo en el segundo tiempo extra ante los Miami Heat. Miles Bridges (29 puntos y 11 rebotes) fue el más destacado de unos Hornets en depresión que han perdido nueve de sus últimos diez encuentros. En los Heat, que están empatados en el liderato del Este con los Chicago Bulls, Kyle Lowry fue fundamental con 12 puntos en las dos prórrogas para un total de 25 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. NETS 103 - WIZARDS 117 Los Washington Wizards dominaron el último cuarto (25-39) para derrotar a domicilio a unos Brooklyn Nets todavía muy lejos del mejor nivel y en los que aún no ha debutado Ben Simmons. Patty Mills fue el mejor de los Nets con 22 puntos mientras que Rui Hachimura brilló con 20 puntos en unos Wizards en los que el brasileño Raul Neto jugó 21 minutos y consiguió 12 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. CLIPPERS 142 - ROCKETS 111 Con su mayor anotación en lo que va de temporada, Los Angeles Clippers pasaron por encima de unos Houston Rockets que llevan siete derrotas seguidas y que demostraron importantes carencias en defensa. Luke Kennard, con 8 de 9 en triples, lideró la avalancha de los angelinos (55,4 % en tiros de campo con un 51,4 % en triples, 18 de 35) mientras que Jalen Green, número dos del último draft, fue el principal referente de los Rockets con 21 puntos. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (38-21) 2.- Chicago Bulls (38-21) 3.- Philadelphia 76ers (35-23) 4.- Cleveland Cavaliers (35-23) 5.- Milwaukee Bucks (36-24) 6.- Boston Celtics (34-26) 7.- Toronto Raptors (32-25) 8.- Brooklyn Nets (31-28) 9.- Charlotte Hornets (29-31) 10.- Atlanta Hawks (28-30) 11.- Washington Wizards (27-31) 12.- New York Knicks (25-34) 13.- Indiana Pacers (20-40) 14.- Detroit Pistons (13-45) 15.- Orlando Magic (13-47) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (48-10) 2.- Golden State Warriors (42-17) 3.- Memphis Grizzlies (41-19) 4.- Utah Jazz (36-22) 5.- Dallas Mavericks (35-24) 6.- Denver Nuggets (33-25) 7.- Minnesota Timberwolves (31-28) 8.- Los Angeles Clippers (30-31) 9.- Los Angeles Lakers (27-31) 10.- Portland Trail Blazers (25-34) 11.- New Orleans Pelicans (23-36) 12.- San Antonio Spurs (23-36) 13.- Sacramento Kings (22-38) 14.- Oklahoma City Thunder (18-40) 15.- Houston Rockets (15-43).