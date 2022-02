El uruguayo Fitipaldo no sufre “lesión grave” pero sí “una recaída”

Granada, 17 feb El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, explicó en sala de prensa tras clasificarse su equipo para las semifinales de la Copa del Rey que el base uruguayo Bruno Fitipaldo no sufre “una lesión grave” pero sí “una recaída” en la zona de la espalda. “No ha mejorado, es una recaída de una lesión que se produjo el miércoles pasado contra Rytas y se volvió a repetir contra el Joventut el domingo pasado”, dijo Vidorreta de Fitipaldo, que no jugó este jueves ningún minuto en el choque de cuartos contra el Joventut. “Todas las pruebas descartan una lesión grave, pero al ser una recaída la zona de la espalda está dolorida”, aclaró. “Vamos a ver si en un par de días puede mejorar, por supuesto que le hemos echado de menos”, añadió el técnico, quien no aclaró si podrá estar en el partido de semifinales del sábado. “Ya dije el martes en rueda de prensa que no había podido entrenar y era duda, veremos cómo evoluciona ahora porque la semana pasada le permitió jugar pero no esta semana ha sido buena”, agregó. Vidorreta dejó claro que Fitipaldo no había podido entrenar y que no quisieron “forzar”, aparte de que “en ningún momento estuvo ante la situación de poder jugar”. EFE 1010231 jag/jl