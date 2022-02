El presidente del COI lamenta la "tremenda frialdad" del equipo ruso hacia Valieva

Pekín, 18 feb El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, criticó hoy "la tremenda frialdad" hacia la patinadora rusa Kamila Valieva, sospechosa de dopaje, por parte de su equipo durante su actuación ayer en los JJ. OO. de Invierno de Pekín 2022, en la que la menor no pudo hacerse con una medalla. Bach aseguró sentirse "muy perturbado" al ver la participación de Valieva, que se desarrolló bajo una "gélida atmósfera" causada por la "frialdad" e incluso los "gestos de desaprobación" por parte del equipo de la joven rusa. Durante el programa de patinaje libre, Valieva sufrió unas caídas que la dejaron fuera del podio, en cuarta posición. Tras la prueba, Valieva, llorando, se mostró visiblemente alterada, pero su entrenadora, Eteri Tutberidze, la criticó: "¿Por qué has dejado de luchar?", algo que sorprendió a Bach: "En lugar de consolarla, se mostraron muy distantes", declaró hoy. El alemán se mostró preocupado por la "gran presión" que debió experimentar la atleta, algo que debió de resultar "muy difícil para una chica de 15 años", y expresó su esperanza de que no haya supuesto una "experiencia traumática" para ella. Bach lamentó el escaso margen de maniobra del COI: "Nuestros medios para lidiar con este problema son limitados. No somos la policía, no podemos llevar a cabo interrogaciones y nuestras sanciones tienen un poder limitado. Para estas situaciones, necesitamos el apoyo de los gobiernos", dijo en rueda de prensa. VALIEVA, BAJO SOSPECHA La joven atleta rusa dio positivo por trimetazidina (medicamento contra la angina de pecho que figura en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje) en una prueba antidopaje realizada a finales del pasado diciembre cuyos resultados no se conocieron hasta el 8 de febrero, cuando ya había conseguido un oro para la delegación rusa en patinaje artístico por equipos. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció este lunes que Valieva podría seguir compitiendo en los Juegos de Pekín 2022 mientras continuaba la investigación, dado que no dio positivo tras el comienzo de los Juegos e impedirle participar le causaría un "daño irreparable". Los árbitros señalaron, sin embargo, que Valieva, persona protegida por ser menor de 16 años, sigue sujeta a un procedimiento disciplinario por el positivo. El mandatario olímpico señaló una vez más al entorno de la patinadora, cuya investigación "es extremadamente importante porque Valieva es menor" y porque el dopaje "rara vez ocurre solo, los equipos asisten en él, lo inician o incluso lo imponen". UNOS JUEGOS "EXITOSOS" Bach también aprovechó la rueda de prensa para hacer balance de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, que finalizarán el próximo domingo y que calificó de "muy exitosos". El presidente olímpico destacó el aspecto atlético, en el que los deportistas han tenido "actuaciones sobresalientes", y el de "las infraestructuras", además de subrayar "un gran espíritu olímpico" que ejemplificó en las escenas de camaradería vividas entre atletas chinos y estadounidenses y entre ucranianos y rusos, países que viven tensiones geopolíticas en la actualidad. La autoridad olímpica se pronunció sobre las difíciles condiciones de aislamiento en la burbuja olímpica, cuyas normas establecen que los atletas y trabajadores que den positivo por covid han de ser puestos en aislamiento hasta que dos pruebas separadas por 24 horas den negativo. Algunos atletas como la belga Kim Meylemans protestaron por el largo aislamiento y por la comida en las instalaciones de la cuarentena, algo de lo que también se quejó la rusa Valeria Vasnetsova por haber recibido lo mismo -una bandeja con algo de carne, pasta y patatas- durante cinco días para el desayuno, la comida y la cena. Bach, que definió la burbuja olímpica en la que atletas y trabajadores permanecen aislados de la población local como "el lugar más seguro del mundo", admitió "los problemas en las cuarentenas" y que el aislamiento "es lo peor que le puede suceder a un atleta, sobre todo cuando le impide competir" y que supone "un gran desafío psicológico". Sin embargo, el presidente olímpico aseguró que "se han llevado a cabo" todos los esfuerzos para solucionar esos problemas y pidió "poner en perspectiva" esas dificultades, ya que "la mayoría de los atletas" se encuentran "felices y satisfechos de que se hayan podido celebrar los Juegos en condiciones difíciles causadas por la contagiosa variante ómicron", explicó.