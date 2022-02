El Juventus 'pincha' en el derbi y compromete su plaza 'Champions'

Roma, 18 feb El Juventus no pudo pasar del empate a uno frente al Torino en el derbi de Turín y compromete su cuarta posición en la tabla de la Serie A italiana al quedarse a tan solo tres puntos del Atalanta, que tiene dos partidos menos. Intenso derbi de Turín, el encuentro entre equipos de la misma ciudad más antiguo de la Serie A. Ambos equipos tuvieron ocasiones claras para convertir en gol, pero las buenas actuaciones de los porteros lo impidieron. El partido no tuvo un dominador claro y sendos equipos fueron sometidos y mandaron, a partes iguales, durante el trascurso del mismo. Se puso de cara para los locales pronto, en el minuto 13, cuando el neerlandés Matthijs de Ligt remató en el segundo palo un córner botado por el colombiano Juan Cuadrado. El español Álvaro Morata fue de nuevo uno de los más activos en la zona de ataque, más que el serbio Dusan Vlahovic, al que Allegri cambió en el minuto 74 probablemente pensado en el próximo partido del martes ante el Villarreal en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El argentino Paulo Dybala, que se fue sustituido en el minuto 54 con molestias, fue también protagonista ofensivo del Juventus, pero con algo menos de acierto que en las jornadas recientes. Titular hoy con Torino después de más de dos meses, el italiano Andrea Bellotti igualó la contienda en el 'Juventus Stadium' a falta de media hora para el final. El ariete se deshizo de su par, el brasileño Alex Sandro -hoy actuando como central para suplir las bajas del los italianos Leo Bonucci y Giorgio Chiellini-, y definió con una medio volea a bocajarro que no pudo repeler el guardameta polaco Wojciech Szczęsny. En los minutos finales, el Juventus, consciente de que necesitaba una victoria para mantenerse en 'Champions' atacó con más corazón que cabeza a la poblada defensa del Torino, que consiguió desbaratar las tentativas de los locales y sellar el empate a uno en el marcador.