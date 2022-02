El fin del cubrebocas llega muy pronto para los más desconfiados

Diners outside a restaurant in San Francisco, on Feb. 16, 2022. The states indoor mask requirement, which requires indoor face coverings regardless of vaccination status, expired on Wednesday. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

(Bloomberg) -- Estados y ciudades de Estados Unidos están eliminando los requisitos de uso de cubrebocas. Las autoridades federales dicen que el covid está saliendo de la fase de crisis. Pero muchas personas en todo el país dicen que, para ellos, la emergencia continúa.

El jueves, California se convirtió en el primer estado en anunciar que trataría el covid como una enfermedad endémica y Washington dijo que eliminaría su mandato de uso de cubrebocas en interiores. En las últimas dos semanas, Illinois y Nueva York anunciaron planes similares. Para algunos, usar cubrebocas es una tarea; para otros, es un hábito del que será difícil deshacerse y, para aquellos que viven con condiciones preexistentes, un niño no vacunado, o alguien vulnerable, se siente como una necesidad.

Los adultos que siguen en riesgo representan el 3% de la población adulta de EE.UU. que toma medicamentos inmunosupresores, niños menores de 5 años que son demasiado pequeños para ser vacunados y personas que tienen diabetes, son obesas o tienen más de 65 años.

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca esta semana: “Nos estamos acercando a un momento en que el covid no será una crisis, sino algo contra lo que podemos protegernos y tratar”.

En Berkeley, California, David Scott, de 52 años, tiene tres hijos, uno de ellos de 5 años con asma.

“Es difícil tomar una fecha arbitraria y decir que todo va a estar bien”, dijo.

Sin embargo, “respeto el deseo de las personas de no tener que usar cubrebocas y hacer lo que tienen que hacer”, dijo Scott. Señaló que le dará unas semanas más, observará las cifras y volverá a evaluar. “Yo también estoy ansioso por salir de esto”.

