El Benfica desaprovecha una ventaja de 2-0 y empata con el Boavista (2-2)

Lisboa, 18 feb El Benfica no pasó este viernes del empate en casa del Boavista (2-2), a pesar de que se puso por delante con dos goles anotados por el marroquí Taarabt y el español Grimaldo, y podría desengancharse todavía más de los primeros puestos. En la apertura de la jornada 23 de la Liga portuguesa, las "águilas" sólo sumaron un punto y son terceras con 51, a tres del Sporting y a nueve del líder Oporto, dos equipos que no jugarán hasta el domingo. Taarabt, que fue novedad en el once titular, abrió el marcador en el minuto 21 con un remate colocado que no dejó opciones al portero rival. A la media hora de partido, Grimaldo, recuperado tras acabar el encuentro anterior con molestias, amplió la ventaja del Benfica en un rechace, pro en la segunda parte el conjunto lisboeta no supo conservar su renta. El Boavista acortó distancia por medio del brasileño Gustavo en el minuto 75, con un tiro raso, y cinco después el congoleño Makouta puso la igualdad en el marcador. Con el empate, el Boavista es duodécimo con 22 puntos. El Benfica recibirá el próximo miércoles al Ajax en La Luz, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. EFE pfm/ism (foto)