Efemérides del 19 de febrero

En un 19 de febrero, pero de 1992, hace treinta años, Corea del Sur y Corea del Norte ratifican el histórico acuerdo de no agresión y desnuclearización entre los dos países, oficialmente en guerra desde 1953. OTRAS EFEMÉRIDES: 1600.- El volcán Huaynaputina entra en erupción, lanzando millones de toneladas de partículas a la atmósfera, en Perú y se convierte en la mayor explosión volcánica de la que se tiene registro en América del Sur. 1649.- El Reino de Portugal y sus aliados derrotan al ejército de los Países Bajos por el dominio de la región noreste de Brasil en la segunda batalla de los Guararapes. 1803.- El Acta de Mediación, proclamada por Napoleón Bonaparte, crea la Confederación Suiza. 1818.- El político y militar Bernardo O'Higgins proclama oficialmente la independencia de Chile del Imperio español. 1819.- El capitán británico de la marina mercante William Smith avista de forma casual las Islas Shetland del Sur, un archipiélago del océano Antártico. 1862.- Francia, España y Reino Unido y México firman en Veracruz el "Tratado de La Soledad", por el que se suspende la acción militar de la alianza tripartita. 1868.- El presidente de Uruguay, Venancio Flores, es asesinado en Montevideo unos días después de abandonar el Gobierno. 1878.- Thomas Edison, patenta el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de reproducir sonido que fue inventado por él dos años antes. 1881.- Kansas se convierte en el primer estado de EEUU en enmendar su Constitución para prohibir todas las bebidas alcohólicas. 1910.- Se inaugura Old Trafford, el estadio de fútbol del club británico Manchester United, apodado "El teatro de los sueños" por Bobby Charlton. 1913.- El general Felipe Alfaro, al mando de las tropas españolas, ocupa pacíficamente la ciudad de Tetuán, designada capital del protectorado de Marruecos. 1919.- Georges Clemenceau, primer ministro francés y uno de los negociadores de la Conferencia de Paz de París, es herido en un atentado anarquista. 1926.- Un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, es subastado en Nueva York por 106.000 dólares. 1936.- Manuel Azaña asume la presidencia del Consejo de Ministros español tras el triunfo electoral del Frente Popular. 1945.- Tropas estadounidenses desembarcan en la isla de Iwo Jima, estratégica base para atacar el territorio japonés. 1948.- Bélgica aprueba la concesión del voto a la mujer. 1955.- La Organización del Tratado de Defensa del Sureste Asiático (SEATO) se establece en una reunión de sus miembros en Bangkok. 1964.- "Cabezas de negros" del pintor barroco Pieter Paul Rubens, que había sido robado del museo de Bruselas, es recuperado. 1981.- El exbeatle George Harrison es condenado a pagar medio millón de dólares a Ronnie Mack por el plagio de la melodía de “He´s so fine” en su canción “My Sweet Lord”. 1986.- La URSS lanza la estación espacial de investigación Mir, la primera en estar habitada de forma permanente. 1987.- EEUU levanta las sanciones económicas contra Polonia a raíz de la ley marcial impuesta en 1981 por el régimen comunista del general Jaruzelski. 1990.- Se lanza la primera versión del programa de edición fotográfica Photoshop. 2003.- Un avión militar iraní, con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se estrella en Kerman (Irán) y causa la muerte de los 302 ocupantes a bordo. 2006.- Una explosión de gas en una mina de carbón en la localidad mexicana de San Juan de Sabinas causa la muerte de 65 mineros. 2014.- La red social Facebook anuncia la adquisición de la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por más de 19.000 millones de euros. 2015.- El dirigente opositor y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, es detenido por la justicia venezolana que le acusa de intento de golpe de Estado. 2021.- Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, confirman a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica. NACIMIENTOS 1473.- Nicolás Copérnico, astrónomo polaco. 1896.- André Breton, poeta y escritor francés, fundador del surrealismo. 1906.- Ernst Boris Chain, colaborador del doctor Fleming, con quien compartió el Premio Nobel de Medicina 1945. 1911.- Merle Oberon, actriz británica. 1911.- Jesús Delgado Valhondo, poeta español. 1924.- Lee Marvin, actor estadounidense. 1936.- Paloma O'Shea, pianista española. 1938.- Rafael Nájera Morrondo, médico, virólogo e investigador español. 1939.- Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano. 1948.- Tony Iommi, guitarrista británico, de la banda Black Sabbath. 1960.- Príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra. 1967.- Benicio del Toro, actor puertorriqueño. 1977.- Dani Martín, cantante español. 1993.- Mauro Icardi, futbolista argentino. 2004.- Millie Bobby Brown, actriz y modelo británica. DEFUNCIONES 1865.- Francisco Bilbao, escritor chileno. 1927.- Robert Fuchs, compositor austriaco. 1936.- Billy Mitchell, militar y aviador estadounidense de origen francés. 1940.- Smokey Robinson, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense. 1951.- André Gide, escritor francés. 1952.- Knut Hamsun, escritor noruego. 1963.- Benny Moré, músico cubano. 1972.- John Grierson, cineasta y documentalista británico. 1980.- Bon Scott, cantante británico, vocalista de la banda AC/DC. 1988.- René Char, poeta francés. 1990.- Michael Powell, director británico de cine. 1997.- Deng Xiaoping, dirigente chino. 1999.- Carlos Acuña, cantante de tangos argentino. 2001.- Stanley Kramer, director estadounidense. 2004.- Jean Rouch, director de cine francés. 2016.- Umberto Eco, escritor italiano. - Harper Lee, escritora estadounidense. 2018.- Sergey Litvinov, deportista ruso. 2019.- Karl Lagerfeld, diseñador alemán. EFE doc/ah