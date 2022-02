EEUU rebaja expectativas de sancionar a Rusia con expulsión del sistema Swift

Washington, 18 feb La Casa Blanca afirmó este viernes que probablemente las primeras sanciones a Rusia si invade Ucrania no incluirán la expulsión de Moscú del sistema de datos bancarios Swift, un castigo que se llevaba debatiendo desde hace semanas y que estaba diseñado para castigar a la economía rusa. "Todas las opciones siguen sobre la mesa, pero probablemente no verán Swift en el primer paquete de sanciones", dijo en una rueda de prensa Daleep Singh, el asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Joe Biden. Singh explicó que el Gobierno está diseñando el "paquete final" de sanciones y advirtió que contiene "las medidas más severas" que se han evaluado jamás contra Rusia, entre las que se incluyen "poderosos controles a las exportaciones" y fuertes sanciones económicas. No dio detalles específicos sobre los castigos que evalúa la Administración, pero aseguró que el coste de invadir Ucrania sería "inmenso" para Rusia, tanto para su economía como para su posición estratégica en el mundo. La salida de Rusia del sistema swift había formado parte de las medidas que barajaban desde hace semanas la Administración en consulta con senadores demócratas y republicanos. Un grupo de senadores de los dos partidos liderado por el presidente del comité de Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, y Jim Risch, el republicano de mayor rango en esa comisión, llevaban negociando desde hace semanas un paquete con duras sanciones económicas para golpear a Moscú si invadía Ucrania. Sin embargo, el grupo no logró llegar a un acuerdo esta semana y ahora el peso de diseñar las sanciones recae, sobre todo, en el Gobierno de Biden. El consorcio de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias. La idea de sacar a Rusia de ese sistema había sido bautizada como "opción nuclear" debido a las enormes consecuencias que podría tener para la economía rusa y para el valor de su moneda, el rublo. En 2012, Swift cortó lazos con una treintena de bancos iraníes después de que la Unión Europea impusiera sanciones y debido a la presión de EE.UU., lo que contribuyó al declive de la economía persa. EFE bpm/afs/dmt