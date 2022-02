Don Omar lanza la versión salsa de "Sincero", su tema más nuevo

San Juan, 18 feb El veterano reguetonero puertorriqueño Don Omar lanzó este viernes la versión en salsa de "Sincero", su tema más reciente y cuyo ritmo musical aseguró que "corre" por sus venas y la de sus compatriotas. "Mi público sabe que la salsa es algo que corre por las venas de todos los puertorriqueños y en mi caso no es la excepción", resaltó Don Omar en un comunicado de prensa. "Previamente he tenido la oportunidad de grabar con grandes pilares del género, pero en esta ocasión quise darles algo diferente al interpretarlo en solitario", indicó William Omar Landrón, nombre de pila del autodenominado "rey" del reguetón. Algunos de los salseros con los que Don Omar ha grabado son Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Jerry Rivera. Por su parte, Rei Ortiz, quien produjo "Tú No Bailas Más Que Yo" de Don Omar junto a Jerry Rivera, fue responsable de darle el estilo salsero y con una fuerte cadencia a la canción "Sincero". "Ha sido un honor gigante trabajar esta versión del tema para Don Omar. Su visión de llevarlo a la salsa fue muy interesante y acertada. Estoy seguro que será para la historia", resaltó Ortiz. "También, me llena mucho contar con un equipo de trabajo de primera, como el percusionista y mano derecha Henderson Olivares con quien tuve el placer de grabar y colaborar en la producción de la canción", abundó. Desde su lanzamiento, la canción "Sincero" ha acaparado los primeros lugares de popularidad en las emisoras radiales y plataformas digitales. La versión urbana de "Sincero" llegó después de que Don Omar lanzara en 2021 "Flow HP" junto al rapero Residente y "Se menea" con Nio García. Don Omar firmó un contrato con Saban Music Group para relanzar su carrera musical, tras el anuncio en 2017 de su retirada. EFE jm/crf