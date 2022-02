Cuquerella: Si Ferrari y Alpine dan paso firme, Sainz y Alonso darán alegrías

Valencia, 18 feb El ingeniero Toni Cuquerella, exmiembro de distintos equipos de Fórmula Uno y actual comentarista televisivo del Mundial, dijo este viernes que si las escuderías Ferrari y Alpine dan un salto adelante, Carlos Sainz y Fernando Alonso pueden dar "muchas alegrías" a los aficionados españoles. El ex ingeniero de Ferrari, BMW y HRT, entre otras escuderías, impartió una charla en la que fuera su universidad, la Universitat Politècnica de València (UPV), ante 300 futuros ingenieros. "Carlos (Sainz) está en un equipo top, que si acierta, puede tener el mejor coche de la parrilla. Ferrari ya lo ha hecho en el pasado. Fernando (Alonso) está en un equipo mediano, y hay que esperar y ver si han dado con la tecla adecuada, porque entonces sí que estarán más adelante", indicó. Cuquerella matizó que no puede decir si estarán en condiciones para ganar. "Eso ya es otra cosa. Si no, también pueden estar más atrás, en esa media tabla que es complicada. Pero teniendo un año que los dos, Ferrari y Alpine, den un salto adelante, podríamos tener muchas alegrías", insistió en su charla. Con respecto a su visión del Mundial de Fórmula Uno de este año, el ingeniero de Gandía destacó que "el cambio de reglamento de este año es muy grande, el mayor de los últimos 30 años, y se van a igualar mucho los coches", y aventuró que seguirán estando los equipos grandes delante y los menores presupuestos, detrás, "pero mucho más cerca". "En un día bueno, los equipos pequeños pueden ganar más posiciones, y los grandes, perderlas, porque van a tener siempre a alguien detrás de ellos. El cambio va a provocar carreras menos predecibles. No será tan fácil ver a un coche irse y ganar fácil. Puede pasar, pero este año hay mucha más probabilidad de que haya más competitividad", explicó Cuquerella. El ingeniero valenciano agregó que es posible que "acaben ganando los mismos, pero no de la misma manera" y aunque el factor piloto será importante, también consideró que "el coche más rápido seguirá siendo el que esté delante". Respecto a la evolución del mundo del motor durante las últimas décadas, Cuquerella indicó que la competición "va por un lado, y la vida, por otro". "Yo he trabajado muchos años en Fórmula Uno y ahora trabajo con coches eléctricos. El mercado automovilístico va por un camino diferente a la F1, en función de los gustos y la demanda de lo que quiere la gente", concretó. Toni Cuquerella aseguró que la primera revolución ha sido el coche eléctrico, que considera que no es el futuro, sino el presente, porque es ya una realidad; mientras que la siguiente revolución será el coche autónomo, que es lo que todas las marcas ven como el próximo paso.